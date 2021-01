Körözik a vasárnapra tervezett oroszországi tüntetés szervezőjét

2021. január 29. 20:04

Körözést adtak ki az orosz hatóságok ki az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus letartóztatása miatt vasárnapra meghirdetett országos tüntetés fő szervezője ellen, az ügyészség pedig a nem engedélyezett megmozdulásokban való részvétel törvényi megítélésének szigorítását helyezte kilátásba.

Volkov - bbc.com

A Nyomozó Bizottság (SZK) távollétében azzal vádolta meg Leonyid Volkovot, a Navalnijt támogató regionális közösségek vezetőjét, hogy információs hálózatok segítségével fiatalkorúakat biztatott fel a részvételre a múlt szombaton azonos okból meghirdetett tiltakozásokon. Volkov, aki 2019 óta külföldön, sajtójelentések szerint Németországban tartózkodik, tagadta a vádat.



Az orosz főügyészség pénteken arra figyelmeztette azokat, akik el szándékoznak menni a hatósági engedély nélkül tartandó tüntetésekre, hogy magatartásukat tömeges rendzavarásban való részvételként értékelhetik. A hivatal elrendelte, hogy korlátozzák a hozzáférést a mozgósítást közlő közösségi médiához.



Az illetékes moszkvai bíróság pénteken elrendelte Ljubov Szobol, Navalnij közvetlen munkatársa, Oleg Sztyepanov, a politikus moszkvai csapatának vezetője, Anasztaszija Vasziljeva, az Orvosok Szövetségének vezetője, Marija Aljohina, a Pussy Riot punkzenekar tagja és Oleg Navalnij, a politikus öccse házi őrizetbe helyezését.

Ljubov Szobolj - bumm.sk

Csütörtökön előzetes letartóztatásba helyezték őket azon a címen, hogy a szombati tüntetés szervezésével megsértették a járványügyi előírásokat.



Navalnijt január 17-én a moszkvai repülőtéren vették őrizetbe, amikor visszatért Németországból, ahol gyógykezelést kapott, miután augusztusban Oroszországban - több nyugati laboratórium egybehangzó szakvéleménye szerint - megmérgezték. Az aktivistát arra hivatkozva vették őrizetbe, hogy az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) szerint megszegte az úgynevezett Yves Rocher-ügyben rá korábban kiszabott, felfüggesztett börtönbüntetés feltételeit. A himki elsőfokú bíróság január 19-én rendelte el Navalnij előzetes letartóztatását, az ezzel szembeni fellebbezését csütörtökön elutasították.



A politikus letartóztatását követően a Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) a világhálón közzétett egy dokumentumfilmet, amely szerint Vlagyimir Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos uradalmat építtetett fel magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. A filmnek péntek estig a YouTube-on több mint 101 millió megtekintője volt.



A múlt szombati tüntetésen többtucatnyi városban összesen tízezren vettek részt. Közülük mintegy négyezer embert őrizetbe vettek.



A fővárosi törvényszék pénteken közölte, hogy a moszkvai bíróságokhoz a hét eleje óta 1608 közigazgatási kereset érkezett be a tiltakozással kapcsolatban. Negyvenegy esetben a vád hivatalos személlyel való szembeszegülés, a többiben pedig a tömegrendezvények szervezésére és levezetésére vonatkozó szabályok megsértése.



Százötvennégy embert 7 és 15 nap közötti adminisztratív letartóztatásra, további 354-et pedig 10 ezer és 250 ezer rubel közötti bírságra ítélték (a rubel jelenlegi árfolyamon mintegy 3,90 forintot ér). A többi eljárás még nem zárult le.



A moszkvai rendőrség szerint a szombati megmozdulásokban mintegy négyezren vettek részt, a Reuters hírügynökség pedig 40 ezresre becsülte a tömeget, de ezzel kapcsolatban megjelentek más, ezt meghaladó és alulmúló számok is. Tatyjana Potyajeva, Moszkva emberi jogi biztosa szerint a belvárosban több mint ezer embert vettek őrizetbe, az OVD-Info jogvédő csoport szerint 1546-ot.



A Mash elnevezésű Telegram-csatorna pénteken videofelvételeket mutatott be, amelyek állítása szerint a Putyinnak tulajdonított palota helyszínén készültek. Ezeken többnyire építkezési munkálatok láthatók.



Makszim Ikszanov újságírónak egy műszaki felügyelőre hivatkozó tudósítása szerint az épületnek csak a homlokzata készült el, és az építkezés még öt-hat évig el fog tartani. Az ingatlan tulajdonosának kilétét Ikszanovnak nem sikerült kiderítenie. Az anyagot a Rosszija 1 állami tévécsatorna is bemutatta, az objektumot szállodának nevezve.



A Rosszija 1 a nap folyamán egy saját anyagot is bemutatott, amelyben riporterének, Alekszandr Rogatkinnak a kivitelező szóvivője a készülő épületet aparthotelnek nevezte.

Alekszandr Rogatkin - news.ebene-magazine.com

Rogatkin a filmben azt mutatta be, hogy még a padlóburkolatot sem fektették le, és nincs nyoma azoknak az aranysasoknak és márványoszlopoknak, amelyek a Navalnij-féle animációban láthatók.



A Lettországban szerkesztett, orosz nyelvű, ellenzéki Meduza hírportál ezzel szemben - kivitelezőkre hivatkozva - egy terjedelmes anyagban azt állította, hogy a Gelendzsik melletti Idokopasz-fokon, hivatalosan a praszkovejevkai üdülő területén található palota alatt egy 16 szintes bunker húzódik meg. A portál állítása szerint Putyin legkevesebb négyszer fordult meg a birtokon, és az épület egy részét Dmitrij Medvegyev volt elnök-miniszterelnök számára tervezték.



A Navalnij alámondásával készített dokumentumfilm szerint a palota már régen elkészült, de szellőzéstechnikai problémák és penészedés miatt át kellett alakítani.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken megismételte, hogy a palotához Putyinnak nincs és nem is volt köze. Korábban azt mondta, hogy az elnök sosem járt az ingatlanban.



MTI