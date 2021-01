Macron-kétségek az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinája körül

2021. január 29. 22:21

Emmanuel Macron francia elnök a német szakértői véleményekre hivatkozva, kétségeinek adott hangot pénteken az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni vakcinájának az idősebbeket érintő hatékonysága miatt, miközben az Európai Bizottság feltételes engedélyt adott az oltóanyag forgalomba hozatalára.

Macron - infostart/mti

"Nagyon kevés információnk van erről a vakcináról, várjuk az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) eredményeit. Jelenleg azt gondoljuk, hogy szinte teljesen hatástalan a 65 évnél idősebbekre" - mondta az államfő a hivatalában egy, újságírókkal folytatott beszélgetésen.



"Amit hivatalosan mondhatok önöknek, az annyi, hogy az első visszhangok nem biztatóak a 60-65 évnél idősebbek esetében az AstraZeneca esetében. Ezért részemről megvárom egyrészt az EMA véleményét, másrészt a francia egészségügyi főhatóság álláspontját, mert nekik vannak adataik is" - hangsúlyozta Emmanuel Macron. "Nekem nincs semmilyen adatom, nincs olyan tudományos csapatom, amely az ilyen számokat figyelné" - tette hozzá.



Az interjúval egyidőben a Európai Bizottság feltételes engedélyt adott az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagának forgalomba hozatalára a 18 ávnál idősebbek számára.



Németországban az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) formálódó ajánlása szerint ugyanakkor csak életkori korlátozásokkal vezethetik be a vakcinát, Franciaországban pedig kormányzati források szerint az egészségügyi főhatóság csak a jövő hét elején teszi közzé álláspontját az oltóanyag esetleges engedélyezéséről.



Az Európai Bizottság az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlása alapján adta meg az engedélyt az AstraZeneca vakcinájának egyéves feltételes forgalmazására.

Az EMA úgy ítélte meg, hogy az oltóanyag hatékony az új típusú koronavírus ellen. Az uniós ügynökség közleményében az áll: az EMA az AstraZeneca vakcinájának feltételes forgalomba hozatali engedélyének megadását javasolja koronavírus megelőzésére 18 éves kortól. Megjegyezték, még nincs elegendő vizsgálati eredmény ahhoz, hogy biztosat lehessen mondani a tekintetben, a vakcina mennyire lesz hatásos az idősebb, 55 év feletti korcsoportcsoportban. Az AstraZeneca oltóanyagának összetett adatai miatt a vakcinák hatásának értékelése kihívást jelentett. Hozzátették ugyanakkor: várható, hogy az oltóanyag a fiatalabb korosztályokhoz hasonlóan védelmet nyújt az 55 év felettiek számára is, mivel az immunválasz ebben a korcsoportban is tapasztalható, valamint más oltásokkal kapcsolatos eredmények is ezt mutatják. Az EMA szakértői úgy vélik, hogy az oltás az 55 évnél idősebb felnőtteknél is alkalmazható - írták.



MTI