Bidenék lapítanak a botrányszagú tőzsdei manipuláció ügyében

2021. január 30. 09:23

Kitért a válaszadás elől Jen Psaki, a Fehér Ház sajtószóvivője, amikor az újságírók a GameStop nevű videojáték-letöltő portál ügyében faggatták. Annak ellenére, hogy szakértők szerint akár a New York-i értéktőzsdét is megingathatják a Reddit internetes közösségből elindult manipuláció-gyanús események. Az ügyben Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter is érintett.

„A Wall Streeten a GameStop által kiváltott (árfolyam-)ingadozást követően mit tesz a Biden-adminisztráció az átlagos amerikai befektetők védelme érdekében, és várható-e jelentősebb piaci korrekció?” – tette fel kérdését Kaitlin Collins, a CNN újságírója péntek délelőtt, a washingtoni Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.

Jen Psaki konkrét válasz helyett az amerikai tőzsde- és értékpapír-felügyelet (SEC) legutóbbi közleményére utalt, hozzátéve, hogy a Fehér Ház gazdasági bizottsága „figyelemmel kíséri a piaci folyamatok alakulását”. A CNN riportere azonban nem hagyta magát:„Beszélt már a gazdasági szakembereken és a (tőzsdei) felügyeleten kívül valakivel arról, hogy mi történik valójában?” – kérdezte. A szóvivő erre nem tudott vagy nem akart válaszolni – számolt be a FOX News hírportál.

Egy másik újságíró arra volt kíváncsi, hogy vajon Janet Yellen pénzügyminiszter megszünteti-e tanácsadói tevékenységét a GameStopnál, miután korábban 810 ezer dolláros tiszteletdíjat kapott az egyik tőzsdei befektetési alaptól, amely a spekulációgyanús ügy egyik fő haszonélvezője volt.

A Fehér Ház szerdán még azt közölte, hogy Janet Yellen „figyelemmel kíséri a helyzetet”.

A GameStop részvényei korábban 20 dollár alatt voltak, szerdán viszont 350 dollár körül zártak.

Csütörtökön még vadabb emelkedést láthattak a brókerek: a részvény ára 112 és 483 dollár között ingadozott, végül 193,60 dolláron zárta a napot, több mint 44 százalékos csökkenéssel. A tőzsdei kereskedési időn kívül azonban az őrület tovább folytatódott az interneten: a részvény ára ismét több mint 50 százalékkal emelkedett, és megközelítette a 300 dollárt.

Az ügy hátterében a Reddit internetes közösség állhat, amelynek tagjai létrehozták a WallStreetBets („Wall Street-i Fogadások”) elnevezésű érdekcsoportot. Ez felvásárolta a GameStop és más videojáték-letöltő internetes platformok részvényeit, kiszorítva a piacról a kis tételben vásárlókat (shortolók), és mesterségesen felhajtva bizonyos termékek árfolyamát.

A Reddit-csoportot átmenetileg magáncéggé nyilvánították, ami megakadályozta, hogy a tőzsdei felügyelet eljárást indítson ellene.

A Robinhood nevű online kereskedelmi applikáció, valamint az Interactive Brokers online brókercég felfüggesztette, illetve korlátozta bizonyos értékpapírok kereskedelmét a technológiai részvények szélsőséges árfolyam-ingadozása miatt.





hirado.hu