NB I - Hosszabbításban szerzett góllal győzött a Puskás az MTK ellen

2021. január 30. 15:08

A Puskás Akadémia hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

A győztes gólt a 95. percben a felcsútiak új szerzeménye, Géresi Krisztián szerezte, aki így három pontot érő találattal debütált új csapatában.



OTP Bank Liga, 18. forduló:

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, v.: Erdős

gólszerző: Géresi (95.)

sárga lap: Dimitrov (48.), Herrera (62.), Pintér Á. (75.), illetve Knezevic (77.), Spandler (94.)



MTK Budapest: Mijatovic (Somodi, 56.) - Alho, Nagy Zsombor, Pintér Á., Varju, Herrera (Ikenne-King, 75.) - Kata (Palincsár, 56.), Mezei (Cseke, 56.), Dimitrov (Bíró, 75.) - Varga R., Prosser



Puskás Akadémia FC: Tóth B. - Szolnoki, Nunes, Spandler, Nagy Zsolt - Urblík, Corbu (Plsek, 75.) - Kiss T. (Baluta, 85.), Knezevic, Slagveer - Mance (Géresi, 71.)



Az első perctől a felcsútiak irányították a játékot, többet birtokolták a labdát és támadóbb szellemben futballoztak riválisuknál. A mérkőzést sok technikai hiba tarkította, így kevés helyzet volt, de azok rendre az MTK kapuja előtt alakultak ki. A kék-fehéreknek nagyon nem ízlett a vendégek letámadása, emiatt jószerivel el sem jutottak az ellenfél kapujáig, Mijatovicnak viszont két-három alkalommal hárítania kellett.

A folytatásban sem változott a játék képe, a második félidő is a Puskás Akadémia helyzetével és Mijatovic védésével kezdődött. A montenegrói kapus megsérült, de a helyére beálló Somodi bravúros hárítással mutatkozott be. Az idő múlásával egyre többet hibáztak a PAFC játékosai, így mezőnyfölényük meddővé vált. Miután az MTK kihasználta ötödik cserelehetőségét, Pintér Ádám csapatkapitány megsérült, emiatt a hazai csapat emberhátrányban fejezte be a találkozót. A vendégek ezt kihasználva ismét fokozták a nyomást, amikor már úgy tűnt, nem járnak sikerrel, a csereként beállt és a PAFC-ban először pályára lépő Géresi egy jó lövéssel eldöntötte a mérkőzést.

MTI