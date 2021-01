Koronavírus - Jelentősen csökken az új fertőzések száma az Egyesült Királyságban

2021. január 30. 20:11

A szombaton ismertetett legújabb adatok szerint továbbra is jelentően és folyamatosan csökken az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma az Egyesült Királyságban, és igen magas szintről ugyan, de most már egyértelműen lefelé tart a járvány miatt naponta bekövetkező halálesetek száma is.

A brit egészségügyi minisztérium szombat esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 23 275 új fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.

A hónap elején még rendszeresen 60-70 ezer között volt a tesztekkel naponta kiszűrt új fertőzések száma.

A szombat este zárult egy hétben 178 630 koronavírus-fertőzést szűrtek ki. Ez 81 768-cal, 31,3 százalékkal kevesebb az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.

Hosszú hetek óta most került először 200 ezer alá az egyheti időtávlatban azonosított új koronavírus-fertőzések száma az Egyesült Királyságban.

Ugyancsak jelentősen csökken a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt újonnan kórházi kezelésre szorulók száma. Az egészségügyi minisztérium szombati tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben 23 212 beteget kellett kórházba szállítani, 4624-gyel, 16,6 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.

A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - a szombattal zárult egy hétben 8242 páciens haláláról érkezett jelentés.

Ez azt jelenti, hogy a Covid-19 betegség okozta halálozások heti száma 497-tel, 5,7 százalékkal csökkent az előző héttel összevetve.

A szaktárca szombat este ismertetett adatai szerint a december 8-án indult oltási kampány kezdete óta országosan eddig 8 378 940-en részesültek a koronavírus elleni oltás első dózisában, 480 432-en a második adagot is megkapták. A minisztériumi összesítés szerint az elmúlt héten 2 995 837 embert oltottak be országszerte a koronavírus elleni vakcina első dózisával.

A brit kormány eddig hét gyártótól csaknem 370 millió adag oltóanyagot rendelt.

A hivatalos célkitűzés az, hogy február 15-ig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja - 16 millió ember - megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát, őszre pedig a teljes felnőtt brit lakosság részesüljön a vakcinából.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) eddig a Pfizer és a BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináinak nagy-britanniai forgalmazását engedélyezte.

A nagy-britanniai oltási kampány jelenleg az első két oltóanyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakcinája várhatóan tavasszal érkezik.

MTI