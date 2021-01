Varga Judit bebörtönzéséről álmodozik Karácsony embere

2021. január 30. 22:25

A keresztényellenes megnyilvánulásaival a hírekbe került, a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat alkalmazásában álló környezeti szakértő szintet lépett. A hozzá köthető mémoldal általa is megosztott, viccesnek szánt bejegyzése szerint a baloldal hatalomra kerülésével börtön várhat a nemzeti oldalon politizálókra, például Varga Juditra.

Varga Judit igazságügyi miniszter nem tud majd beköltözni a balatoni házába, mert addigra börtönben lesz – sugalmazza a viccesnek szánt bejegyzés, melyet egy olyan mémoldalról osztott meg Békés Gáspár fővárosi környezetügyi szakértő, amit egyesek hozzá köthetőnek vélnek. Békés bejegyzését egy tízezer fős, zárt Facebook-csoportban tette közzé, az arról készült képernyőfotó pedig eljutott a Magyar Nemzet szerkesztőségéhez.

A Karácsony Gergely vezette Budapest alkalmazásában álló köztisztviselő korábban a keresztények gyalázásával került be a hírekbe.

Békésről a Vasárnap.hu derítette ki, hogy politikai munkát végez a baloldali önkormányzatnál. A portál szerint korábban az önmagára ateista aktivistaként is hivatkozó Békés a Don-kanyarban elesett magyar katonákról azt írta, hogy nem voltak hősök. A portál a városházi szakértő egy korábbi írását is szemlézte, melyben arról értekezik, hogy be kellene tiltani a keresztelést.

Karácsony Gergelyt az M1 is megpróbálta szóra bírni az ügyben.

Békés Gáspár legújabb posztja szerint az igazságügyi miniszter börtönre számíthat 2022 után. Ahogy a mémhez fűzött hashtag sugallja: a Nemzeti Együttműködés Rendszere utáni időszakban szabadságvesztés vár a nemzeti oldalon politizálókra.

Varga Judit – Békés bejegyzése alapján – azért kerülne börtönbe, mert a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe véve építettek fel egy családi házat férjével a Balatonnál, melyről az igazságügyi miniszter később a Facebook-oldalán azt írta, hogy 2019-ben kapták meg a jogerős használatba vételi engedélyt, és ekkor – sok más magyar családhoz hasonlóan – éltek a 16/2016-os kormányrendelet adta lehetőséggel, és ötéves felmentési időt kértek arra, hogy állandó lakosként az ingatlanba költözzenek. Varga Judit posztja szerint korábbi terveik között szerepelt, hogy a Balaton mellé költöznek haza Brüsszelből, ennek eldöntése után váratlanul kapta az államtitkári felkérést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

A lelkes ateista környezetügyi szakértő egyébként a róla megjelent cikkeket saját közösségi oldalán büszkén posztolja, az egyik ilyen bejegyzés kísérőszövegében pedig követőinek azt bizonygatta, hogy a keresztények börtönbe zárnák József Attilát. Kifacsart érvelésében iráni iszlamista törvényekkel példálózott, azokat állította párhuzamba a keresztény kultúrával. A mémoldalról – melynek bejegyzését most is megosztotta – azt írta, nem bizonyított, hogy a sajátja.

Lapunk is beszámolt az utóbbi időben egyre erősödő keresztényellenes megnyilvánulásokról. A Demokratikus Koalíció baloldali dominanciájának kialakulásával párhuzamosan szaporodtak meg a gyalázkodó bejegyzések. Emlékezetes volt, amikor a Jobbik próbálta balról előzni a DK-t a kereszténygyűlöletben. A gyűlöletkórushoz várhatóan egyre többen csatlakoznak majd a baloldalról a 2022-es választásokig, hiszen a baloldalon láthatóan elvárás a keresztényellenesség.

