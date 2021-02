Erősödött a forint

2021. február 1. 09:32

Hétfő reggel 357 alá erősödött a forint az euróval szemben, ezzel ismét a kitörés határára került a magyar deviza. Úgy tűnik, hogy a múlt héten látott megingás csak átmeneti volt, hiába próbál a dollár továbbra is erősödni, ez most nem igazán tesz keresztbe a forintnak.

A forint 356,9 körül járt az euróval szemben a hét elején, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A múlt héten úgy nézett ki elsőre, hogy a forint ismét a gyengülés felé mozdul, 360 felett is járt az euró jegyzése. Pedig korábban karnyújtásnyira volt a kitörés, a 355-356-os szint elérése után további tér nyílhatna meg a forint előtt az erősödésre. Most megint arról beszélhetünk, hogy ha még egy kicsit erősödni tud a forint, akkor meglehet ez a kitörés akár napokon belül. A dollár jegyzése most 294,42-nél jár, míg az angol font 404,34 forintba kerül.

