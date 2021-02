Hazájában fogták el a mianmari Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít

2021. február 1. 09:46

Őrizetbe vették hazájában a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít, Mianmar de facto vezetőjét, valamint több más, magas rangú politikust - derül ki a kormányon lévő Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) szóvivőjének hétfő reggeli bejelentéséből.

Mijo Njunt a Reuters hírügynökségnek telefonon azt mondta, tudomásuk szerint Aung Szan Szú Kjít Najpjidóban tartják fogva, és az őrizetbe vettek közt van Vin Mjint államelnök is. A szóvivő leszögezte, hogy az őrizetbevételeket a hadsereg rendelte el, egyúttal felszólította az embereket, ne kövessenek el semmi meggondolatlanságot, és tartsák be a törvényeket. Az NLD egy másik, magát megnevezni nem kívánó képviselője azt mondta, őrizetbe vették a párt végrehajtó bizottságának a tagját is, a Reuters hírügynökség pedig arról tudósít, hogy Najpjidóban a reggeli órákban nem működtek a telefonvonalak.

Az MRTV állami televízió Facebookon azt közölte, műszaki okok miatt nem tud sugározni. A délkelet-ázsiai országban a november 8-i választások óta nagy a feszültség. A választásokon az Aung Szan Szú Kjí vezette NLD 396 helyet szerzett meg a 476 fős parlamentben. A hadsereg támogatását élvező Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés Pártja (USDP) mindössze 33 mandátumot kapott. A Mianmart öt évtizedig vezető katonaság azóta kitartóan követeli az eredmények felülvizsgálatát szabálytalanságokra hivatkozva, és nem zárta ki a puccs lehetőségét sem, ha panaszai nem találnak meghallgatásra.

A választási bizottság szerint semmi sem igazolja a választási szabálytalanságokra vonatkozó állításokat.

MTI