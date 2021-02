Többen is jelölték Nobel-békedíjra Donald Trumpot

2021. február 1. 14:02

Jaak Madison, az Észtországi Konzervatív Néppárt képviselője a Facebook-oldalán jelentette be hétfőn, hogy mivel parlamenti képviselők is jelölhetnek Nobel-békedíjra, ő élt ezzel a lehetőséggel. Indoklása szerint harminc év óta Donald Trump volt az első amerikai elnök, akinek hivatali ideje alatt az Egyesült Államok egyetlen háborút sem indított.

Emellett irányítása alatt köttetett a Közel-Keleten néhány békemegállapodás, amelyek hozzájárultak a béke és a stabilitás megteremtéséhez a térségben. Donald Trump már több jelölést kapott Nobel-békedíjra. Tavaly szeptemberben David Flint ausztrál jogászprofesszor vezetésével ausztrál jogászok egy csoportja kezdeményezte ezt ugyancsak arra hivatkozva, hogy Trump nem indított háborúkat, és rávette az Egyesült Arab Emírségeket és Bahreint a kapcsolatok normalizálására Izraellel.

Christian Tybring-Gjedde norvég parlamenti képviselő is Trumpot javasolta Nobel-békedíjra a közel-keleti egyezményekért, illetve Magnus Jacobsson svéd parlamenti képviselő is bejelentette, hogy jelöli őt a díjra a szerb-koszovói gazdasági kapcsolatok normalizálásáért. Trump mellett jelölték a Nobel-békedíjra a többi között a Black Lives Matter (Fekete Életek Számítanak) rasszizmus elleni mozgalmat, a Riporterek Határok Nélkül (MSF) szervezetet, a Hongkong Free Press portált, a GAVI Oltóanyag-szövetséget, illetve Szvjatlana Cinahouszkaja volt fehérorosz elnökjelöltet. A díj nyertesének a nevét októberben jelentik be.

MTI