2021. február 1. 15:29

Izrael átadott kétezer adag koronavírus elleni vakcinát a Palesztin Nemzeti Hatóságnak (PH) - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn. A Moderna nevű amerikai vállalat készítményének első szállítmányát hétfőn adták át, miután a múlt héten az izraeli vezetés 5000 adag oltóanyag átadásáról döntött annak érdekében, hogy a palesztin területeken megkezdhessék az egészségügyi személyzet beoltását a koronavírus ellen.

A ynet szerint elsősorban Beni Ganz védelmi miniszter és a megszállt területek civil közigazgatásának izraeli koordinátora, Kamil Abu Rokon vezérőrnagy nyomására született a döntés a vakcinák átadásáról. Az izraeli hatóságok a Beituniánál lévő átkelőhelyen továbbítják a palesztinoknak az első jelentősebb oltóanyag-szállítmányt, miután az előző hetekben már eljuttattak hozzájuk humanitárius okokból mintegy száz dózist. A koronavírus-járvány ügyeivel foglalkozó izraeli kabinet tanácsadói a múlt héten javasolták oltások beadását a ciszjordániai palesztinoknak.

"Egészségügyi okokból be kell oltanunk a palesztinokat az ide történő bejárásuk miatt is, egyértelműen ezt ajánlottuk"- nyilatkozták a ynetnek. "Konszenzus alakult ki abban a kérdésben, hogy érdekünkben áll a palesztinok beoltása. Úgy tűnik, politikai megfontolások játszanak szerepet abban, hogy eddig nem oltották be őket" - hangsúlyozta név nélkül a lapnak a bizottság egyik tagja. Az elmúlt hetekben számos nemzetközi testületben bírálták Izraelt, mert nem továbbított oltóanyagot a palesztinoknak. De nemzetközi oltóanyagsegélyek sem érkeztek a palesztinok helyzetének enyhítésére, így végül Izrael lett a világon az első ország, amely oltóanyagokat juttatott el hozzájuk.

A Palesztin Nemzeti Hatóságnak az elmúlt két hétben több ezer Szputnyik V vakcinát kellett volna kapnia Oroszországtól, de technikai nehézségek késleltetik az átadást. A 12-es kereskedelmi tévé vasárnap esti híradása szerint naponta mintegy 40 000 palesztin vendégmunkás szökik át Ciszjordániából izraeli területre a határkerítés átvágott részein, hogy feketén munkát vállaljon elsősorban építkezéseken. A Palesztin Nemzeti Hatóság jelenleg tárgyalásokat folytat több vállalattal is a koronavírus elleni oltások megvásárlásáról, elsősorban az orosz Szputnyik V-ről, és az AstraZeneca cég oltóanyagáról.

Az Egészségügyi Világszervezet is nagy mennyiségű vakcina leszállítását ígérte számukra, de egyelőre nem világos, hogy ez mikor történik meg. December elején a Palesztin Nemzeti Hatóság vezető egészségügyi tisztviselője, Oszama al-Nadzsar bejelentette, hogy 4 millió adag vakcinát kapnak Oroszországtól a következő hetekben. December végén Vlagyimir Putyin orosz és Mahmúd Abbász palesztin elnök telefonon beszélt egymással az utóbbi kezdeményezésére, és ekkor szóba került annak lehetősége is, hogy orosz gyártmányú oltóanyagokkal lássák el a palesztinokat, azonban Oroszország mindeddig nem szállított oltóanyagot számukra.

A koronavírus-járvány márciusi megjelenése óta a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben a palesztin egészségügyi minisztérium szerint 1833 palesztin halt meg. Ciszjordániában és a Gázai övezetben eddig összesen 158 962 vírushordozót azonosítottak, jelenleg 8136 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván.

