Létrejött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

2021. február 1. 16:23

A korábban Szent István Egyetem néven működő felsőoktatási intézményhez csatlakozott a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete és gazdasági társaságai, valamint a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézete is. A MATE fenntartója a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány. Ma olyan dolgot ünneplünk, amit régóta meg kellett volna tenni - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az új egyetem alapító szenátusi ülése után. Hozzáfűzte: minden feltétel adott arra, hogy az új egyetem bekerüljön a legjobb európai agrárintézmények közé.

Palkovics László szerint az alapítványi fenntartói forma szabadabb és egyszerűbb működését tesz lehetővé az egyetem számára. Kitért arra is: a magyar kormány 1500 milliárd forintot fordít az egyetemekre abból az összesen 6000 ezer milliárd forintból, amelyet Magyarország a Európai Unió helyreállítási alapjából kap. Nagy István agrárminiszter kiemelte: ahhoz, hogy a magyar gazdák versenyképesek legyenek, először a magyar agrároktatásnak kell versenyképesnek lennie. Kutató, oktató és gyakorló egyetemre van szükség, amely segít vonzóvá tenni a mezőgazdasági és az élelmiszeripari pályát a fiatalok számára. Az agrárium és az élelmiszeripar stratégiai ágazat, mindig szükség lesz rá, ezt megmutatta a koronavírus-válság is - tette hozzá Nagy István. Kitért arra is: a következő hét évben 4265 milliárd forintot fog fordítani Magyarország európai uniós és hazai forrásokból a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére.

A MATE megbízott rektora, Gyuricza Csaba elmondta: az új egyetem 5 campuson több mint 13 ezer hallgatóval kezdi meg a működését, ezzel Magyarország egyik legnagyobb egyeteme jött létre. A korábbi, karokra alapozott egyetemi struktúra megszűnik, helyette 21, campusokon átnyúló egyetemi szakmai intézet jön létre. A cél az, hogy a MATE a világ és Európa egyik vezető agrárfókuszú egyetemévé váljon - fűzte hozzá. A MATE zöld jövő építésébe kezd - emelte ki a megbízott rektor, aki szerint a jövőt az fogja megnyerni, aki a legkisebb energia felhasználásával, kis területen termelve tud sok embert ellátni jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel. Megjegyezte azt is: büszkék arra, hogy a MATE megalakulása körül „nem volt cirkusz”, sem „önmegvalósító performanszok”.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány elnöke, Csányi Sándor a sajtótájékoztatón elmondta: az átalakulás példaszerűen elő volt készítve, a több mint két évig tartó folyamatban nemzetközi példákat tartottak szem előtt, a koncepció kidolgozásában több mint 100 egyetemi dolgozó vett részt. A szenátus egyhangúlag támogatta az egyetem megalakulását. Az új egyetemen minőségi munkát várnak el, figyelni fogják a hallgatók, az őket alkalmazó vállalkozások, valamint a nemzetközi visszajelzéseket is - tette hozzá.

Csányi Sándor kitért arra is, hogy a Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazdasági társaságban 86 százalékos tulajdoni hányadot kapott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány Gödöllő 14 százalékos tulajdonhányada mellett. Együtt fognak dolgozni a várossal a kastély fejlesztésén és bízik benne, hogy meglesznek a források a kastély két oldalsó szárnyának felújításához, korszerűsítéséhez.

MTI