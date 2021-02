Hadsereg: digitális képesség növeli a csapásmérő erőt

2021. február 2. 09:50

A 21. század technológiai elvárásainak megfelelő digitális tananyagot adott át Bárány Zoltán ezredes, az MH Transzformációs Parancsnokság (MH TP) parancsnokhelyettese Legoza Bálint ezredesnek, az MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnokhelyettesének Tatán.



Az átadáskor Bárány Zoltán ezredes elmondta: az interaktív, digitális tananyag hatékony választ próbál adni a fiatal generáció megváltozott tanulási szokásaira, emellett pedig biztosítja és támogatja a megújuló harckocsiképesség felkészítési feladatait. „A tananyag széleskörű összefogás eredményeképpen született meg. Kialakításában és elkészítésében az MH Transzformációs Parancsnokság és az MH 25. Klapka György Lövészdandár mellett, az MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint a HM Zrínyi Nonprofit Kft. is közreműködött” - hangsúlyozta az ezredes.

A 2020 nyarán megalakult MH TP azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként meghatározott célkitűzések elérését. Az újonnan létrejövő parancsnokság - elsők között - az MH 25. Klapka György Lövészdandárral kezdte meg az együttműködést.

„A Magyar Honvédség számos alakulatánál, köztük a 11. Harckocsi Zászlóaljnál is 21. századi technikai eszközöket rendszeresítünk” – mondta Legoza Bálint ezredes, a dandár parancsnokhelyettese, hangsúlyozva, hogy ezt a folyamatot erősíti és támogatja a most elkészült tananyag is, mely még magasabb szintre emeli az alegység szakmai felkészültségét.

A most átadott digitális oktatási tananyag egy folyamat első lépése. Az együttműködés további szakaszában - az első tapasztalatok levonása és feldolgozása után - a parancsnokság szakemberei átdolgozzák és továbbfejlesztik a tananyagot.

Kép: Kismartoni Mátyás

Ördög Kovács Márton

honvedelem.hu