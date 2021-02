Rétvári: a baloldal nem segíti, hanem támadja a koronavírus elleni védekezést

2021. február 2. 13:45

A baloldal nem segíti, hanem támadja a koronavírus elleni védekezést, ahogy a járvány elleni statisztikák hitelességét és a védekezés eredményességét is - mutatott rá Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden közösségi oldalán. A politikus rögzítette: a tényekből és számokból az látható, hogy a magyar koronavírus adatszolgáltatás megbízható és pontos, a tavalyi egész éves adatok pedig egyértelműen a jobban védekező országok közé sorolják hazánkat.

A kereszténydemokrata államtitkár - MTI/Marjai János

Rétvári Bence két grafikont tett közzé, és kiemelte: nemzetközi összehasonlításban azt vizsgálva, hogy a 2020-as többlethalálozási számok mennyivel magasabbak, mint a 2020-ra lejelentett koronavírusos halálesetek, az látszik, amíg az országok többségében magasabb a halálozási többlet, mint a lejelentett koronavírusos halálesetek száma, addig nálunk ez fordítva van.



Itthon a koronavírusos halálesetek száma 11 százalékkal meghaladja a többlethalálozási számokat. Ezek alapján más országokban a koronavírusban elhunytak jó része nem a járvány statisztikákban szerepel, hanem az egyéb kísérő betegségét állapítják meg haláloknak. Magyarországon viszont, ha az elhunytnak volt koronavírus fertőzése is, az sokkal megbízhatóbban kerül bele a kimutatásokba - fejtette ki. Hozzátette: hazánk az egyik leghitelesebb koronavírus adatszolgáltató. Nálunk derül ki az egyik legnagyobb arányban, ha az elhunytnak volt koronavírus betegsége is - hangsúlyozta a parlamenti államtitkár.



2020-ban a járvány miatt a világ szinte minden országában többen haltak meg, mint 2019-ben. Ha összehasonlítják a 2020-ban és a 2019-ben elhunytak számát, az látható, hogy nálunk alacsonyabb volt a halálesetek számának növekedése, mint az uniós országok többségében. Tíz ország van Magyarország előtt, és tizenhat mögötte (az Egyesült Királysággal együtt). A 2020-as halálozási többletek legfőképp a koronavírus-járvánnyal vannak összefüggésben, ezért egy ország annál eredményesebben védekezett, minél kisebb a 2020-as növekedés a halálozási számokban a 2019-es adatokhoz képest. Vannak olyan országok, amelyek a lejelentett koronavírusos halálesetek számában ugyan Magyarországnál jóval alacsonyabb számokat mutatnak, de a többlethalálozásuk mégis nagyobb. Ez azért fordulhat elő, mert nagyon sokféle módszertannal sorolnak be valakit koronavírusban elhunytnak az egyes országok - fejtette ki a parlamenti államtitkár.



Hozzátette: így más országokban a koronavírusos elhunytak egy része nem kerül be a koronavírus statisztikába, mert más halálokot tüntetnek fel. Ha mi is csak azokat tekintenénk koronavírusos halálesetnek, amelyeknél nincs más betegség, akkor tavaly nem 8099 haláleset lett volna, hanem csak pár száz - közölte.



Rétvári Bence összegzése szerint a tényekből és számokból látható, hogy a magyar koronavírus adatszolgáltatás megbízható és pontos, a tavalyi egész éves adatok pedig egyértelműen a jobban védekező országok közé sorolják hazánkat.

MTI