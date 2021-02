Értékalkotó közösségeket díjaztak

2021. február 2. 16:13

Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány igazgatója, valamint a Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület kapta az Értékteremtő közösségekért díjakat idén.

Gulyás Gergely átnyújtja a medált - MTI/Koszticsák Szilárd

Az elismeréseket Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szalay-Bobrovniczky Vince, a tárca civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára adta át kedden Budapesten.

Gulyás Gergely azt mondta, fontos évről évre elismerni azon civilek munkáját, akik segítenek előbbre jutni a társadalomnak. Minden esztendőben sok kiemelkedő teljesítmény közül kell a legjobbakat választaniuk - tette hozzá.



A civilek a magyar nemzet összetartozásához, hatékonyabb működéséhez járulnak hozzá, állami eszközök nélkül, ugyanakkor jó esetben állami támogatással - hangoztatta.



Váradi Natália Kárpátalján, az elszakított nemzetrészek egyik közösségében a magyarság megmaradását segíti, közösséget szervez. Tudományos írásai mellett több olyan projektet visz vagy vitt sikerre, ami lehetőséget biztosít a fiataloknak tehetségük kibontakoztatására - emelte ki a miniszter.



Kitartás, bátorság és bölcsesség együttesen szükségesek ahhoz, hogy realitás legyen az identitás megőrzése olyan közegben is, amely régóta nem partnerként tekint a magyar nemzetiségre. Nehéz időket él át a kárpátaljai magyarság, és ilyenkor minden azon múlik, hogy mennyire tud összefogni a közösség - jelentette ki Gulyás Gergely, aki szerint ismét olyan korszakban járunk, amelyben bátorság kell a nemzeti közösségek összetartásához. Ukrajna tevékeny lépéseket tesz a magyar közösség gyengítéséért - közölte, példaként a nyelvtörvényt említve.



A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesületet méltatva a miniszter úgy fogalmazott: nemcsak az a fontos, hogy az élet milyen hosszú, hanem az is, hogy milyen lehetőségeket tartogat, az ételallergia pedig ezeket gyakran szűkíti.



A szervezet 2009 óta évente 120 fiatalt táboroztat. Aki már táboroztatott, pontosan tudja, hogy ez a logisztikai feladatokon túl felelősséget is jelent, amely különösen nagy, ha táplálékallergiás gyermekekről van szó. Az egyesület sok érintett fiatalnak teszi lehetővé, hogy ugyanúgy szórakozzon, mint a többi társa - hangsúlyozta.



Gulyás Gergely a kormány nevében köszönetet mondott a magyar civil szektor egészének.



Szalay-Bobrovniczky Vince a civil szférában végzett munkát két fogalommal írta le: értékteremtés és közösségépítés. Mindkét díj a lehető legméltóbb helyre került - vélekedett.



Kijelentette, hogy Magyarország mindig támogatta és támogatni is fogja a kárpátaljai magyarságot.



Február 1-je a civilek napja, ehhez időzítették a díjátadót. Magyarországon sok tízezer civil szervezet tevékenykedik, és az elmúlt években jelentősen bővültek a forrásaik - mondta Szalay-Bobrovniczky Vince.



A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy márciusban már negyedszerre tartanak majd úgynevezett civil véradást.



Váradi Natália azt mondta, sokat jelent egy határon túli tanárnak a díj, az, hogy figyelnek rá. Másként, támogatás, erkölcsi elismerés nélkül nem lehetne dolgozni - fűzte hozzá.



A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevében Gere Annamária elnök szintén megtiszteltetésnek nevezte a kitüntetést. Közölte: fontosnak tartják elfogadtatni a fiatalokkal, hogy egész életükben diétázniuk kell majd, ugyanakkor tudatosítják bennük, hogy ettől még ugyanolyan hasznos tagjai a társadalomnak.



Az Értékteremtő közösségekért díjat annak a civil szervezetnek, valamint határon túli civil szervezetnek adományozhatja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amelynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű, valamint annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez.



Az Értékteremtő közösségekért díjat tavaly hozták létre, hagyományteremtési céllal. A mostani nyilvános felhívásra 30 civil szervezet és 16 természetes személy érvényes előterjesztése érkezett be 18 megyéből és a fővárosból, valamint a határon túlról a Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből.





MTI