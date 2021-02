Teljes kapacitással működnek Erdélyben az EMNT Demokrácia-központjai

2021. február 2. 16:48

Február 1-jétől ismét teljes kapacitással működnek Erdélyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT) az egyszerűsített honosítást segítő Demokrácia-központjai - közölte kedden az EMNT.

A közleményben Sándor Krisztinát, az EMNT ügyvezető elnökét idézik, aki elmondta, hogy a Demokrácia-központok tevékenységi köre bővült, már nem csak az egyszerűsített honosítási eljárásban segítenek az ügyfeleknek, hanem az állampolgársághoz kötődő egyéb anyakönyvezési feladatokban, a személyi igazolvány- és útlevéligénylésekben, valamint az anyasági támogatás vagy a babakötvény kérelmezésében is.



Emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány és átmeneti anyagi gondok miatt tavaly november végén csökkentett üzemmódban működtek, február 1-jétől azonban ismét a régi rend szerint, teljes kapacitással várják az ügyfeleket az irodákban, ahol az előírásoknak megfelelő biztonsági óvintézkedéseket vezettek be.



Elmondta: örömmel látják, hogy változatlan az érdeklődés szolgáltatásaik iránt, azt is tapasztaljuk, hogy szép számmal vannak még olyanok, akik nem igényelték a magyar állampolgárságot. "Éppen ezért az elkövetkező időszakban is prioritásként kezeljük a könnyített honosítási eljárás népszerűsítését" - hangsúlyozta Sándor Krisztina.

Sándor Krisztina - foter.ro



Az EMNT az elmúlt tíz évben több mint 260 ezer erdélyi magyarnak segített magyar állampolgársághoz jutni, továbbá több mint 113 ezer esetben segítettek az anyakönyvi kivonatok kiadásában, 21 815 útlevélkérelmezést intéztek, 8560 babakötvény- és anyasági támogatás-kérelemben segédkeztek és 6792 személyi igazolvány-kérelmezésben nyújtottak szakszerű útmutatást. Az EMNT hálózatán keresztül honosodott az új magyar állampolgárok csaknem 24 százaléka, a legjobban teljesítő öt iroda a székelyudvarhelyi, a marosvásárhelyi, a csíkszeredai, a szatmárnémeti és a kolozsvári Demokrácia-központ volt.

MTI