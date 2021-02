Média a Családért-díjak - egy írás egy életre nyomot hagyhat bennünk

2021. február 2. 18:33

Átadták a magyarországi és külhoni Média a Családért-díjakat és különdíjakat hétfőn. A Média a Családért Alapítvány szakmai elismeréseit idén a Duna Televízió, az erdélyi liget.ro portál és a vajdasági Magyar Szó napilap munkatársa, a miniszteri különdíjat a Kossuth rádió riportere kapta.

Novák Katalin FB-oldala

A Magyar Telekom székházából közvetített online sajtótájékoztatón Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a médiában dolgozók felelősségére hívta fel a figyelmet; arra, hogy a munkájuk során hozott személyes döntéseiknek milyen komoly befolyásoló hatása lehet a közönségre.



Novák Katalin azt mondta, hogy egy fénykép, egy tudósítás, egy riport, egy írás örökre nyomot hagyhat bennünk, hatással lehet ránk, befolyásolhat minket, ezért az újságíró fontos döntést hoz, amikor témát és megszólalót választ, kérdést tesz fel vagy amikor arról dönt, hogy a hallottakat milyen formában, mennyire hitelesen közvetíti.



A miniszter szerint a Média a Családért Alapítvány évről évre olyanokat díjaz, akik ezzel a felelősséggel jól élnek, akik értéket közvetítenek, segítenek hidakat építeni, az egymás közötti árkokat betemetni, akik az egymás iránti megértéshez járulnak hozzá.



A család erőforrás, örömforrás, lehetőség és sokak számára szeretetközösség, ugyanakkor sokszor lemondás és áldozat is vagy a fájdalom forrása - mondta. Novák Katalin szerint ezért a családok élete a legritkább esetben rózsaszín vagy fekete történet, a legtöbb esetben valahol a kettő között van, és a média lehetősége és felelőssége is ennek a hiteles bemutatása.



A családokért felelős tárca nélküli miniszter kifejtette: 2010 óta folytatnak családközpontú kormányzást, ezzel párhuzamosan igyekeznek a családközpontú gondolkodás megerősítését is támogatni az élet minden területén. Jelezte, voltak azonban már olyan civil kezdeményezések - köztük a Média a Családért-díj megalapítói -, amelyek ebben évekkel megelőzték őket.



Szám Katalin, a Média a Családért Alapítvány kuratóriumi tagja, a Képmás főszerkesztője elmondta, a díjat 2007-ben alapította az alapítvány és a magazin azzal a céllal, hogy olyan magas szakmai színvonalat képviselő, nyomtatásban és online felületen megjelenő cikkeket, rádió- és televízióműsorokat jutalmazzanak, amelyek érdemi információt és segítséget nyújtanak a családoknak. A megjelenéseket havonta szemlézik az anyaországban, és öt éve már a határon túli magyarlakta területeken is - ismertette.



Az online közvetített rendezvényen Aczél Petra, az alapítvány és a szakmai zsűri elnöke jelentette be a díjazottakat.



A Média a családért-díj 2020 hazai győztese Bodó Mária lett a Duna Televízió Isten kezében című műsorának Anyaméh gyümölcse jutalom című adásáért.



A Külhoni Média a Családért-díjat idén két újságírónak megosztva kapta: D. Balázs Ildikó, a liget.ro munkatársa Látássérült mindennapok című írásáért és Gruik Zsuzsa, a Magyar Szó napilap munkatársa Kavics a tóban - Elveszített magzatok és kisbabák című munkájáért.



Potápi Árpád János, a díjat támogató Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt hangoztatta, köszönettel tartoznak a külhoni magyar média munkatársainak, amiért bemutatják a családok mindennapjait, az őket foglalkoztató problémákat és örömöket. Államtitkársága több szakmai és közösségi hálózatot működtet, és ezek között kiemelt helyet foglalnak el azok, amelyek a családokat segítik. E hálózatok összehangolásával egyre több család szülőföldön való boldogulásához, támogatásához járulhatnak hozzá - mondta.



A rendezvényen Novák Katalin jelentette be a Média és Család - miniszteri különdíj győztesét: az elismerést a Kossuth rádió munkatársa, Mohácsi Edit kapta, a Vendég a háznál című műsorban elhangzott A magzat elvesztése című riportjáért.



Kihirdették a közönségszavazás díjazottait is. A magyarországi közönségdíjat Széles-Horváth Anna (Pszichoforyou.hu) nyerte Túlgondolt gyermeknevelés a 21. században - Avagy hogyan jussunk levegőhöz szülőként az információk áradatában? című munkájáért, míg a külhoni közönségdíjat Polyák Hajnalka (Magyar Szó)Megtalálni a jót minden élethelyzetben című cikkéért kapta.

Kutas István, a 2020-as díj fő támogatója, a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy a Média a Családért Alapítvány olyan tartalmak megjelenését ösztönzi a médiában, amelyek valódi értéket képviselnek. A cég számára a család központi téma, ezért az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek annak bemutatására, hogyan teheti hatékonyabbá a családi együttműködést a digitalizáció - közölte.



MTI