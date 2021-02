Újabb gyanúsítottat vett őrizetbe a felvidéki rendőrség a "Vámszedő" ügyben

2021. február 2. 20:02

Újabb gyanúsítottat, egy Jozef Brhel nevű nagyvállalkozót vett őrizetbe a szlovák rendőrség kedden Pozsonyban, azzal a "Vámszedő" fedőnevű korrupciós üggyel összefüggésben, amely kapcsán a múlt héten a pénzügyi felügyelet (FS) volt vezetőjét is őrizetbe vették - jelentette a TASR közszolgálati hírügynökség, a nagyvállalkozó ügyvédjének megerősítésére hivatkozva.

Múlt hét pénteken a szlovák rendőrség különleges egysége, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) "Vámszedő" fedőnevű akciója során korrupció és közbeszerzés befolyásolásának gyanújával 9 személyt vett őrizetbe. Az őrizetbe vettek között Frantisek Imrecze-n, a pénzügyi felügyelet (FS) volt vezetőjén kívül ott volt a most őrizetbe vett nagyvállalkozó testvére Peter Brhel is.



Jozef Brhelt - akit liberális felvidéki lapok a volt kormánypárthoz, az Irány - Szociáldemokráciához közel állónak neveznek, s aki az energetikai ágazatban, korábban pedig az IT-szektorban tevékenykedett - a múlt pénteki akció során még nem tudták őrizetbe venni, mert külföldön tartózkodott. Közben a nagyvállalkozó hazaérkezett és önként jelentkezett a rendőrségen, ahol kedden több órás kihallgatásnak vetették alá, majd ezt követően őt is őrizetbe vették.



Jozef Brhel - ügyvédje közlése szerint - kategorikusan visszautasított minden, a rendőrség által ellene felhozott vádat, amelyeket védője indokolatlannak minősített. "A bizonyítási tényállás jelenlegi helyzetére való tekintettel azzal számolunk - hogy ha nem politikailag motivált ügyről van szó - ejteni fogják a védencem ellen felhozott vádakat" - idézte a TASR Ludovít Stanglovicsot, Brhel ügyvédjét.



Az üggyel foglalkozó speciális ügyészség a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva nem közölt érdemi információt a kihallgatásról.



A NAKA már novemberben és decemberben is több komoly visszhangot kiváltó rajtaütést hajtott végre, melyek során főként magasrangú rendőrségi, titkosszolgálati és más tisztségviselőket, illetve befolyásosnak tartott gazdasági szereplőket vettek őrizetbe. Ezeknek az őrizetbevételek sorozatát élesen bírálták a jelenlegi felvidéki parlamenti ellenzék legerősebb szereplői - az előző kormány politikusai - akik azt állítják, hogy Igor Matovic, kabinetje politikai küzdelemre használja a rendőrségi őrizetbevételeket.

