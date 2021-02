Tóth Edina: sok probléma van az uniós vakcinabeszerzési stratégiával

2021. február 2. 22:06

Rendkívül sok, sürgősen megoldásra váró probléma van az Európai Uniónak a koronavírus-járvány megfékezését célzó vakcinabeszerzési stratégiájával, ugyanis emberéleteket kell megmenteni késlekedés nélkül - jelentette ki Tóth Edina fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő Brüsszelben, magyar újságíróknak nyilatkozva kedden.

Tóth Edina az Európai Néppárt (EPP) uniós vakcinabeszerzéssel foglalkozó rendkívüli frakcióülését követően nyilatkozott, a videókonferencia keretében lefolytatott ülésen részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.



A magyar képviselő közölte: az eddigi eredmények azt mutatják, hogy kudarcot vallott az uniós vakcinaprogram.

Miközben az unió sok pénzt fektetett a programba, jelenleg Európában van a legkevesebb beoltott ember - mondta Tóth Edina.



"Amellett, hogy az Európai Unió hitelessége is megkérdőjeleződött, emberéleteket kell megmenteni" - emelte ki.



Tájékoztatása szerint arra kérte Ursula von der Leyent, hogy az uniós bizottság mihamarabb orvosolja a problémát, mert rendkívüli szükség van a vakcinára. Elmondta azt is, hogy a következő hónapokban várhatóan nagyobb mennyiségű vakcina érkezik az unió országaiba, ami reményt adhat arra, hogy a "kudarcba fulladt, botrányos helyzet" megoldódik.



"Addig sem maradhatunk tétlen, minden nap, minden perc számít, emberéletekről van szó. Ezért is nagyon fontos, hogy mindaddig, amíg az uniós bizottság nem tud lépni, a tagállamok más forrásból is beszerezhessenek vakcinát, saját állampolgárainak élete védelmében" - tette hozzá Tóth Edina.



MTI