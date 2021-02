Koronavírus - Magyarországra látogat pénteken a cseh kormányfő

2021. február 3. 14:09

Magyarországra látogat pénteken Andrej Babis cseh miniszterelnök, a cseh kormányfőt járványügyi szakértők csoportja kíséri el Budapestre - erősítette meg az MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az erről szóló prágai sajtójelentéseket.

Andrej Babist, aki szerdán a Twitteren személyesen jelentette be a látogatást, Budapesten Orbán Viktor magyar miniszterelnök fogadja. A kétoldalú tárgyalások legfőbb témája a koronavírus-járvány elleni védekezés, elsősorban az oltási kampány lesz. A cseheket kiemelten érdeklik azok a tapasztalatok, amelyeket Magyarország a Szputnyik V orosz vakcinával szerzett, illetve a bamlanivimab gyógyszer, amelyet a magyarok az Egyesült Államokból szereztek be, és Csehország is rendelt már belőle - közölték Prágában.

A Lidovky.cz hírportál értesülései szerint a cseh kormányfőt járványügyi szakértők csoportja kíséri el Budapestre. Köztük lesz Roman Prymula volt egészségügyi miniszter, a kormányfő járványügyi szaktanácsadója. A cseh és a magyar szakértők a hírportál szerint három munkacsoportban fognak tanácskozni az oltási folyamatról, a vakcinák elismeréséről és a Covid-19 betegség gyógyításáról.

Csehországban egyelőre csak az Európai Unióban elfogadott vakcinákat használják. Szakértői körökben és a médiában azonban erősödnek a hangok, melyek szerint szükség lenne más vakcinákat is kipróbálni, megvenni. Babis kedden jelentette be, hogy Csehország az amerikai Eli Lilly gyógyszergyártól már megrendelte a bamlanivimab nevű készítményt, amelyet a szakértők nagyon hatékonynak tartanak.

Roman Prymula több ízben is úgy nyilatkozott, hogy Prágának mérlegelnie kellene az orosz Szputnyik V vakcina beszerzését is.

MTI