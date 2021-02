Fidesz: Karácsony Gergely ne akadályozza, segítse a járványkezelést!

2021. február 4. 20:30

A Fidesz budapesti szervezete szerint Karácsony Gergely főpolgármesternek nem akadályoznia, hanem inkább segítenie kéne a járványkezelést.

A budapesti Fidesz Facebook-oldalán csütörtökön azt hangsúlyozták: Karácsony Gergely ismét a kormány járványkezelését és az oltási tervet támadja, ahelyett hogy segítene a védekezésben. "Most nem az állandó politikai támadásnak van itt az ideje és helye, hanem a segítségnek" - fogalmaztak. Hozzátettek: "most azzal kell foglalkozni, hogy a koronavírus-járványt minél hamarabb magunk mögött tudjuk hagyni, hogy napról napra alacsonyabbak legyenek a fertőzöttségi adatok, minél előbb legyen elegendő vakcina".

Hozzátették: ezért is lenne jó, ha a főpolgármester baloldali polgármestertársaival és koalíciós partnereivel nem akadályozná a védekezést, és "nem keltenének az emberekben folyamatosan félelmet és bizonytalanságot az oltással kapcsolatban".

Karácsony Gergely csütörtöki Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: "A koronavírus akkor lesz a múlté, ha van elég vakcina és vagyunk elegen azok is, akik be akarjuk oltatni magunkat". Azt írta: megérti a kormány azon igyekezetét, hogy mindenáron és bárhonnan próbál oltóanyagot szerezni, ugyanakkor bizalom nélkül nem tud a kellő mértékig nőni az oltási kedv. A főpolgármester szerint az oltások megszervezésében polgármestertársaival hetekkel ezelőtt felajánlotta az önkormányzatok segítségét a miniszterelnöknek, de értékelhető választ azóta sem kaptak. Azt írta, hogy az önkormányzatok felkészült egészségügyi szakszemélyzettel, a járóbeteg-ellátás infrastruktúrájával segítenék a munkát, és a felajánlásuk természetesen továbbra is él.

MTI