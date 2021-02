A fertőzöttek száma 104,8 millió, a halálos áldozatoké 2,28 millió a világon

2021. február 5. 08:33

A világon 104 869 210 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 284 221, a gyógyultaké 58 306 378 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint.

Egy nappal korábban az intézet 104 389 724 fertőzöttet, 2 268 691 halottat és 58 001 332 felgyógyultat tartott nyilván.



A fertőzés 192 országban és régióban van jelen.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.



A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 26 676 298 fertőzött volt eddig a napig, és 455 733-an haltak meg.



Indiában 10 802 591 fertőzöttet, 154 823 halálos áldozatot és 10 496 308 gyógyultat jegyeztek fel.



Brazíliában 9 396 293 fertőzöttről, 228 795 halálos áldozatról és 8 366 197 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban 3 903 706 a fertőzöttek száma, és 110 462-en haltak meg a betegségben.



Oroszországban 3 874 830-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 74 005-re, a gyógyultaké pedig 3 352 720-ra emelkedett.



Franciaországban 3 310 071 fertőzöttet és 77 741 halálos áldozatot regisztráltak.



Spanyolországban 2 913 425 fertőzöttről és 60 802 halálos áldozatról számoltak be.



Olaszországban 2 597 446 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 90 241, és 2 076 928-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Törökországban 2 508 988 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos közlés szerint 26 467.



Németországban 2 265 536 a fertőzöttek száma, 60 634 a halottaké, 2 020 303-an meggyógyultak.



Kolumbiában 2 135 412 fertőzöttet és 55 131 halálos áldozatot tartanak nyilván.



Argentínában 1 961 635 a fertőzöttek és 48 700 a halottak száma.



Mexikóban 1 886 245 az igazolt vírusbetegek és 162 922 a halottak száma.



Lengyelországban 1 533 511 a regisztrált fertőzöttek, 38 344 a halálos áldozatok és 1 288 163 a meggyógyultak száma.



A Dél-afrikai Köztársaságban 1 466 767 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 45 605-en meghaltak, 1 327 186-an pedig felgyógyultak.



Iránban 1 445 326 fertőzöttet, 58 256 halálesetet és 1 235 581 gyógyultat tartanak számon.



Ukrajnában 1 275 344 fertőzöttet jegyeztek fel, 24 429 a halottak száma és 1 092 599 a meggyógyultaké.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 100 268 fertőzéses esetet tartottak nyilván péntek reggel, valamint 4822 halálos áldozatot és 93 459 gyógyultat.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.



MTI