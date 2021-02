Napi 400-500 időst oltanak be a honvédség egészségügyi központjában

2021. február 5. 11:23

Napi 400-500 idős, 80 év feletti embert oltanak be a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban a Pfizer és a BioNTech cég közös vakcinájával - közölte az intézmény főigazgatója pénteken Budapesten.

Wikonkál Norbert kiemelte, hogy ezt az oltóanyagot nagyon alacsony hőmérsékleten kell tárolni. A háziorvosoknál a Moderna vakcinája érhető el, mert azt könnyebb kezelni.



A későbbiekben akár napi 10 ezer embert is immunizálni tudnak majd az egészségügyi központban, amelyben több oltópont felállítása is lehetséges. Ha lesz megfelelő mennyiségű vakcina, egy hétvége alatt akár 1 millió állampolgárt is immunizálni tudnak majd Magyarországon - közölte.



A főigazgató történelmi pillanatnak nevezte, hogy elkezdhettek oltani. Ez logisztikai lépéseket igényelt az intézménytől: le kellett választani egy részt az épületből. Ha valaki nem tud elmenni az oltásra a számára megjelölt időpontban, új lehetőséget kap - jelezte.



Az orvosok, nővérek "beleálltak" a feladatba - jelentette ki Wikonkál Norbert.

