Szijjártó: a válság nyertesévé válhat Magyarország

2021. február 5. 11:47

A járvány hatásait hagyományos módon nem lehet leküzdeni, Magyarországot a rendkívüli gazdaságpolitika teszi a válság nyertesévé - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, a sportcélú táplálékkiegészítőket gyártó BioTech USA beruházását bejelentő sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter szerint a kormányzati stratégia olyan helyzetet teremt, hogy az itteni cégek a járvány végeztével ugrásra készen, technológiai fejlesztésekkel erősödve vehessenek részt a nemzetközi versenyben. A magyar vállalkozások példaértékűnek tekinthetik a BioTech USA növekedését, hiszen a cég néhány év alatt európai piacvezetővé vált a sportcélú élelmiszerek és táplálékkiegészítők piacán - tette hozzá.



A tárcavezető közölte, hogy a kormány 245 millió forinttal járul hozzá a cég 744 millió forintos beruházásához, amely 1800 alkalmazott munkahelyét biztosítja.



Szijjártó Péter a foglalkoztatást különösen fontos szempontként említette, és üdvözölte, hogy Magyarországon a válság ellenére többen dolgozhatnak, mint egy éve. A belföldi adatok azért is kiemelkedőek, mivel az utóbbi egy évben világszerte az összes munkaidő 9 százaléka, 255 millió teljes munkaidős álláslehetőség megszűnt. Ez világszinten négyszer nagyobb veszteség, mint amit a 2008-as válság okozott - hangsúlyozta.



A miniszter szerint Európára nehéz hónapok várnak még az uniós vakcinabeszerzés kudarca miatt, de a keleti oltóanyagokkal belföldön meg lehet rövidíteni a lezárások időszakát. Ha ez sikerül, és a rendkívüli gazdaságpolitika is meghozza az eredményeit, Magyarország a világpiaci átrendeződés után az eddiginél kedvezőbb helyzetbe kerül - tette hozzá.



A BioTech USA ügyvezetője közölte, hogy a beruházás a termelés korszerűsítését, új gyártósor beszerzését, az eszközpark fejlesztését, és automata raktár létrehozását fogja eredményezni a Pest megyei Szada ipari parkjában. Lévay Bálint hozzátette, hogy már most újabb beruházásokat terveznek a következő évekre. A BioTech USA a bizonyíték arra, hogy Magyarországon is lehet világmárkát építeni, hiszen a cég több mint 100 országba exportál, csaknem 300 kereskedelmi egységet tartanak fönn, és Magyarországon kívül több száz munkavállalót foglalkoztat Ausztriában, Hollandiában, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Szlovákiában - fogalmazott.



Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz) szerint a BioTech USA felemelkedése minden magyar kisvállalkozás számára követendő példa. Elismeréssel szólt arról is, hogy a cég máig családi tulajdonban maradt, és hatékonyan használta ki Szadán az ipari parkban rejlő lehetőségeket. A Pest megyei település más vállalkozások számára is biztosíthatja a felemelkedés lehetőségét - tette hozzá.

MTI