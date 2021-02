Babis szerint rosszul alakul a járványhelyzet Csehországban

2021. február 5. 13:11

Nem jó a koronavírus-járvány alakulása Csehországban - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök pénteken a prágai repülőtéren, mielőtt elindult Budapestre.

A cseh kormányfő - kafkadesk.org

"Hatalmas tesztelési kapacitásaink vannak, de mit teszteljünk, ha nincsenek emberek" - mondta újságíróknak. Úgy vélte: a probléma abban rejlik, hogy a betegek nem jelentkeznek időben, csak akkor tesznek valamit, ha állapotuk már rosszra fordul, és kórházi kezelésre szorulnak. "Meg kell magyaráznunk az embereknek, hogy elsősorban saját maguknak kell ügyelniük az egészségükre" - szögezte le Babis. Ezen a téren a miniszterelnök szerint tavasz óta sokat romlott a helyzet a csehek körében. "Sajnos, az emberek most ritkábban fordulnak orvoshoz és vetik alá magukat tesztelésnek" - tette hozzá.



December közepe óta Csehországban ingyenesek az antigéntesztek, és jelenleg minden állampolgár már háromnaponta vizsgáltathatja meg magát. A tesztelés iránt karácsony előtt volt a legmagasabb az érdeklődés, amikor naponta több mint 40 ezret is végeztek. Az utóbbi hetekben a napi antigéntesztek száma átlagban 25 ezer körül mozog. A komplexebb PCR-tesztek napi átlaga jelenleg 30 ezer körül van.



A cseh kormány mérlegeli, hogy anyagilag is ösztönözze a polgárokat a tesztelésre. Az elképzelések szerint mindazok, akik a tesztelés eredménye alapján karanténba kerülnének, a jövőben még napi mintegy 250 vagy 500 koronás állami támogatást is kapnának a karantén idejére. Ugyanakkor emelkedne a betegeknek nyújtott segélyek nagysága is. A kormány hétfőn tűzi napirendre a témát.



Andrej Babis szerint szintén a jövő hét elején tárgyalnak arról, hogy a romló járványhelyzet miatt szigorítják-e az érvényes óvintézkedéseket.



Csehországban február 14-ig szükségállapot van érvényben. Amennyiben ezt nem hosszabbítják meg, sokak véleménye szerint összeomolhat a cseh egészségügy, és a járvány ellenőrzés nélkül terjedhet.



"Nem tudom elképzelni, hogy bárki is felelősséget vállalna azért, hogy nem lesz meghosszabbítva a szükségállapot" - mondta Babis kérdésre válaszolva.



A cseh ellenzéki pártok egybehangzóan elutasítják a szükségállapot meghosszabbítását. A kisebbségi kormánykoalíciónak eddig mindig a kormányt kívülről támogató kommunisták segítségével sikerült ezt elérnie. A kommunisták ezúttal azonban haboznak, mert szerintük a kabinet nem teljesítette a legutóbb nekik adott ígéreteit. A cseh képviselőház a szükségállapot kormány által kért meghosszabbítását csütörtökön tűzi napirendjére.



A cseh kórházakban jelenleg mintegy 5800 koronavírusos beteget ápolnak, közülük mintegy 800 állapota súlyos. Szakértők szerint a legnagyobb problémát pilanatnyilag nem a kórházak kapacitása, hanem az egészségügyi személyzet hiánya okozza.



Andrej Babis bejelentette, hogy a magyarországi látogatást követően február 10-én Belgrádba utazik, ahol a szerb kormánnyal terveznek a mostani magyarországi tapasztalatcseréhez hasonló találkozót.



MTI