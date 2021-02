Az MKP és a Híd hozza létre az egységes felvidéki magyar pártot

2021. február 5. 18:14

A Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Híd párt hozza létre az egységes felvidéki magyar pártot, miután a harmadik tárgyalópartner, az Összefogás nevű szervezetnek tett kompromisszumos javaslataik nem vezettek eredményre - derült ki az MKP és a Híd közös nyilatkozatából, amelyet pénteken juttattak el az MTI-nek.

A Felvidéken mintegy másfél éve kezdődött az egységes felvidéki magyar politikai érdekképviselet létrehozását célzó folyamat. A többször is megrekedt folyamat egyik jelentős mozzanata az volt, amikor tavaly augusztusban az MKP, a Híd és az Összefogás mozgalom szándéknyilatkozatot írt alá az érdekképviselet létrehozásáról.



Tavaly decemberben a folyamat új szakaszához érkezett, amikor az érdemi választói támogatottsággal rendelkező két párt, az MKP és a Híd elnökei bejelentették: a pártegyesítés kérdéseinek 95 százalékában már megegyeztek.



A decemberi megegyezésből a harmadik tárgyalópartner - a statisztikai hibahatár alatti támogatottsággal rendelkező Összefogás - sajtóinformációk szerint azért maradt ki, mert jelentősen súlyán felül követelt helyeket az új párt vezető testületeiben.



A decemberi megegyezést követően, annak két résztvevője újabb kompromisszumos javaslatokat tett az Összefogásnak, ám a hárompárti megegyezést így sem jött létre.



"Be kell látnunk, az MKP és a Híd januári kompromisszumos javaslatai nem jelentettek elmozdulást a hárompárti megegyezés irányába, és a folytatódó tárgyalások sem vezettek eredményre. A polgárok azt várják tőlünk, hogy az elhúzódó tárgyalások helyett a mindennapi problémáikra kínáljunk megoldást" - írta közös nyilatkozatában az MKP és a Híd. Rámutattak: a felvidéki magyarságot ez a két párt osztotta meg tíz éven át, most ők lesznek azok, amelyek összekötik.



Az Összefogás mozgalom közleményében rámutatott: sajnálattal, de elfogadja a helyzetet. Az Összefogás mozgalom 2019 őszén jött létre, alapítói akkor azt hangsúlyozták, hogy céljuk a felvidéki magyar politikai egység megteremtése, nem pedig további megosztása.



MTI, Gondola