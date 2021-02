BL-rombolás: Bővülhet a mezőny, megszűnhet a csoportkör...

2021. február 5. 21:02

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 2024-től "megújítaná" a Bajnokok Ligáját, amelynek mezőnye a jelenlegi tervezet szerint 32-ről 36 csapatosra bővülne, a lebonyolításban megszüntetnék a csoportkört, a mérkőzésszámot pedig növelnék.

A főtáblán szereplő együttesek az eddigi hat helyett legalább tíz találkozót vívnának, azaz a csapatok nem találkoznának minden riválisukkal. Az egyetlen tabella alapján a legjobb nyolc kvalifikálná magát a nyolcaddöntőbe, míg a 9-16. helyezettek a 17-24. helyezettekkel játszanának a 16 közé kerülésért.



A tervezet ismeretében az európai bajnokságokat összefogó szervezet rendkívüli közgyűlést tartott pénteken, amelyen "erős aggályának" adott hangot, hogy az amúgy is sűrű versenynaptár még telítettebbé válna a plusz játéknapoktól. Az UEFA ennek a problémának a megoldását abban látja, hogy húszról 18 csapatosra kellene csökkenteni az élbajnokságok mezőnyét, valamint ahol létezik, ott megszüntetni a Ligakupát, az élcsapatok pedig később kapcsolódnának be a nemzeti kupaküzdelmekbe.



A plusz helyeket illetően annyit tudni, hogy egyet a francia bajnokság kapna, így a Ligue 1 a másik négy nagy liga, a spanyol, az olasz, a német és az angol szintjére emelkedne. A Reuters brit hírügynökség forrásai szerint a kisebb bajnokságok képviselői azért aggódnak, hogy a fennmaradó helyeket sem ők kapnák meg, hanem a Serie A, a Premier League, a La Liga és a Bundesliga növelhetné tovább a képviseletét.



Az UEFA jövő héten mutatja be az új szisztémát az 55 nemzeti szövetségnek, miközben szorosan együttműködik az európai klubokat képviselő szervezettel is.

