Koronavírus - Meghalt 96 beteg, 1561-gyel nőtt a fertőzöttek száma

2021. február 6. 10:10

Meghalt 96, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1561 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.

A kormányzati portálon azt írták: 375 125-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 13 026-ra emelkedett, a gyógyultak száma 277 949.

Az aktív fertőzöttek száma 84 150-re csökkent. Kórházban 3601 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 298-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 18 124-en vannak, a mintavételek száma 3 246 838-re nőtt.

Eddig 279 410 embert oltottak be, közülük 101 652-en már a második oltást is megkapták.

Csütörtökön megkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Szombaton pedig megérkezett az AstraZeneca-vakcina első szállítmánya, amelyet elsőként a 60 év alatti regisztrált krónikus betegeknél alkalmazhatnak.

A brüsszeli beszerzés "teljesen kiszámíthatatlan", Magyarország ezért mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltások megkezdéséhez - írták.

Múlt pénteken újabb vakcina beszerzésére szerződött Magyarország: 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm-oltóanyag érkezik a következő 4 hónapban. Oroszországból pedig egymillió ember oltására elég vakcinát várnak három hónap alatt; az első, 20 ezer ember oltására elég szállítmány már meg is érkezett - tették hozzá.

"Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és amelyeket már több országban is alkalmaznak" - hangsúlyozták.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttek le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac).

Ezekből eddig Pfizer- és Moderna-termékek érkeztek Magyarországra, összesen félmillió adag.

Szombat reggel viszont az AstraZeneca első szállítmánya is megérkezett, amely 40 800 adag vakcinát tartalmaz, és 20 400 ember oltására elég. Magyarország 6 540 000 adagot kötött le ebből vakcinából - tájékoztattak.

A védőoltás ingyenes és önkéntes. Eddig már csaknem 2 millióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Hangsúlyozták, hogy a magyar járványügyi adatok kedvezőek, a védekezésnek köszönhetően sikerült megfékezni a járványt, de több európai országban tovább nő a fertőzöttek száma, miközben kevés a vakcina, ezért a kormány március 1-jéig meghosszabbította a védelmi intézkedéseket.

A kormány már készül a fokozatos újranyitásra, és ehhez az emberek véleményét is ki fogja kérni egy online nemzeti konzultáción.

Este 8 és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van, ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos szabályok is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer lakosnál nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység alatt, valamint parkokban, zöldterületeken a maszk viselése nem kötelező.

A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van.

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

Magán- és családi rendezvények (például születésnap) - nem számítva a 14 év alattiakat - maximum 10 ember részvételével tarthatók meg. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.

Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedést.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák több városban támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

A fertőzés közösségi terjedésének megfékezéséért továbbra is azt kérik, mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát! - kérték.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - írták.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (69 585) és Pest megyében (46 646) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (21 204), Borsod-Abaúj-Zemplén (20 937) és Győr-Moson-Sopron megye (20 852). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (8253).

koronavirus.gov.hu

MTI