Az EP elnöke tisztában van az ukrán fenyegetésekkel

2021. február 7. 13:58

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke azt ígéri a Fidesz–KDNP EP-delegációjának, hogy az ukrán kormányfővel tartandó e heti tárgyalásain felhozza az ukrajnai magyarok megfélemlítésének a témáját.

David Sassoli válaszolt a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP) delegációjának friss levelére, melyben az ukrajnai magyarokat ért sorozatos megfélemlítésekre hívták fel az EP-elnök figyelmét. Az olasz politikus a lapunk által is látott levelében megígéri, hogy a Denisz Smihal ukrán kormányfővel február 10-én tartandó egyeztetésen megvitatják a témát, a tárgyalás eredményéről pedig tájékoztatja a kormánypárti delegációt. „A helyzet aggasztó. Az EU-állampolgárok és az EP tagjainak biztonsága pedig kiemelt jelentőséggel bírnak számomra” – erősítette meg levelében Sassoli, azt is közölve, hogy az ukrajnai magyarok helyzetéről szóló korábbi leveleket is megkapta. Elmondása szerint tudomása van arról is, hogy korábban egy szélsőséges ukrajnai hírportál, a Mirotvorec Bocskor Andreát, a Fidesz–KDNP kárpátaljai képviselőjét „halállistára” tette.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Gál Kinga, a Fidesz–KDNP EP-delegációjának elnöke és Deutsch Tamás delegációvezető immár a harmadik, az ukrajnai magyarok helyzetére figyelmeztető levélben fordult David Sassolihoz a múlt héten. Ebben jelezték: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január végi ukrajnai hivatalos látogatása előtti napon Magyarország kijevi nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, a beregszászi konzulátus, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola és az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ fenyegető levelet kaptak, amelyben „ukrajnai hazafiak” kilátásba helyezték, hogy amennyiben a miniszter Ukrajnába utazik, „készüljenek nagy vérontásra, magyar vér fog folyni”. Emlékeztetettek arra is, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) indokolatlan és erőszakos akciót hajtott végre a kárpátaljai magyar közösség számos intézményében tavaly novemberben.

Mint azt legújabb levelükben írták, „helyénvalónak” tartanák, ha az EP elnöke a plenáris ülésen nyilatkozatban ítélné el Bocskor Andrea halálos megfenyegetését. „Az Európai Parlament bevett gyakorlatának fényében a halálos fenyegetés messze meghaladja azt a határt, amelyen az elnöknek plenáris ülésen nyilatkoznia kell”– emlékeztettek. Az uniós parlament következő ülését hétfő délután nyitja meg Sassoli, ekkor nyílna alkalma felszólalni a magyar ügyben.

magyarnemzet.hu