Fennakadásokat okozott a havazás és a jégeső Németországban

2021. február 7. 19:37

A 2-es autópálya Recklinghausennél Foto: Marcel Kusch/dpa

Közlekedési fennakadásokat és baleseteket okozott a havazás és a jégeső vasárnap Németország több tartományában.

A hatóságok napok óta figyelmeztettek a várható nehézségekre, így kevesen keltek útra, és elmaradt a közlekedési káosz, amelytől tartottak. Azonban így is több száz baleset történt, pedig a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások miatt eleve gyér a forgalom. A balesetek többsége nem súlyos és nem járt személyi sérüléssel, rendszerint a havas, jeges útról kicsúszott vagy az úttesten keresztbe állt autókat, kamionokat kellett menteni.

A helyenként havazással és rendkívüli erejű hófúvással, máshol heves jégeső formájában érkezett kiadós csapadék annak tulajdonítható, hogy betört Németország fölé egy sarkvidéki eredetű viharfront, amely az ország középső részén találkozott egy délről áramló fronttal.

A két front találkozásánál északról mínusz 12 Celsius-fokos, délről plusz 12 Celsius-fokos hőmérsékletű légtömegek csapódtak egymáshoz, és mivel a Franciaország déli részéről elindult front nemcsak meleg, hanem nagyon nedves levegőt szállított, az ütközőzónában rövid idő alatt jelentős mennyiségű hó, a térség déli peremén pedig a felszínre érkezve azonnal jéggé dermedő eső hullott.

A régió egy nagyjából 130 kilométer széles, a holland határtól a cseh határig húzódó szalagot képez. Felső, északi részét alig néhány óra alatt sok helyütt 20-30 centiméter vastagságú hóréteg borította be. Alsó, déli részén jégpáncél keletkezett a legtöbb felületen, ami nemcsak csúszásveszélyt okozott, hanem leszakadással fenyegető súlyt helyezett a többi között elektromos távvezetékekre és fák ágaira.

Az utak számos településen nehezen járhatók, sok helyen az egy métert is meghaladó magasságú hótorlaszokat emelt az erős szél. Az ország nyugati részén több autópályaszakaszt lezártak. A ritkán előforduló időjárási helyzet súlyosságát jelzi, hogy helyenként a hókotró járművek is nehezen tudtak haladni. Több településen korlátozták vagy teljesen le is állították a közösségi közlekedést.

A Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság több tízezer munkatársát és valamennyi hótakarító és jégmentesítő járművét mozgósította, de így is törölni kellett több száz távolsági és regionális járatot. A legnépesebb tartományban, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában csaknem valamennyi szakaszon szünetel a helyközi vasúti közlekedés.

A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint a havazás legalább hétfőig tarthat, enyhülés legkorábban a hét közepétől várható. Az ország keleti részén, Szászországban és Türingiában február közepéig maradhat a havas és hideg idő, éjszakánként mínusz 20 Celsius-fokos hőmérsékletekkel.

Münster Foto: imago images/Rüdiger Wölk

MTI