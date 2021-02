Felgyorsítja szállításait az AstraZeneca

2021. február 7. 23:54

Egyre több uniós országba érkezik meg az AstraZeneca első vakcinaszállítmánya. Franciaországban már be is adták az első adagot az oltóanyagból. Magyarország 20 ezer embernek elegendő vakcinát kapott szombaton, ezt a 60 év alatt krónikus betegek kapják majd meg. Március végéig 40 millió érkezik az Unióba az oxfordi oltásból. Ennek a vakcinának több előnye is van, például hogy nem kell rendkívüli hidegben tárolni, így sokkal egyszerűbb a szállítása is.– hangzott el az M1 Híradójában.

Január végén engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség a brit-svéd gyógyszeripari vállalat, az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának feltételes forgalmazását. Ez a harmadik oltóanyag, amely elérhetővé vált az Európai Unió 27 tagállamában a Pfizer és a Moderna oltóanyaga után.

Február első hetében pedig már el is indult az európai kiszállítás. Az egyik Rómához közeli katonai repülőtérre szombaton kamionokkal érkezett meg az első szállítmány.

Az oltóanyag-elosztóként működő központba csaknem 250 ezer AstraZeneca vakcinát szállítottak és az oltóanyagokat hűtőszekrényekbe pakolták. Az olasz hadsereg innen szállítja majd oltópontokra és a jövő héten meg is kezdik a felhasználását Németországba több mint másfél millió adag érkezett. Itt a 18 és 64 év közöttiek kaphatják meg az AstraZeneca injekcióját - ezt a német egészségügyi miniszter jelentette be.

Ezzel egy időben a hétvégén Lengyelország is megkapta az első adagot az oxfordi vakcina-szállítmányból.

Franciaországban a 65 évnél fiatalabbakat oltják be a vakcinával.

„Ebbe a lyoni kórházba összesen 7700 adag oltóanyag érkezett abból a 270 ezer adagból, amit Franciaország kapott” – mondta a kórház igazgatója. Itt már vasárnap el is kezdték a 65 év alatti egészségügyi dolgozók oltását. Ennél nagyobb szállítmányt, 300 ezer adagot a jövő hétre várnak.

Portugáliában a legkritikusabb a járványhelyzet Európában, itt már a német hadsereg orvosai is besegítenek a koronavírus elleni védekezésben. Az országba csak a jövő héten érkezik meg a cég első szállítmánya.

Budapestre szombaton a kora reggeli órákban érkezett meg az oxfordi vakcina-szállítmány. Rusvai Miklós víruskutató vasárnap az M1 arról beszélt, hogy az eddigi koronavírus elleni vakcinák hasonló hatásfokúak.

A szakember azt is elmondta,hogy az oxfordi AstraZeneca egy úgynevezett vektor vakcina, és olyan ellenanyagot tud termelni, amely jó eséllyel megvéd a súlyos megbetegedéstől.

„Nagy előnye ezeknek a vakcináknak, többek között ennek a vektor vakcinának is, hogy a vérünkben lévő ellenanyagok révén a belső szerveink védettek, tehát azok a létfontosságú szervek, mint a tüdő a szív a központi idegrendszer, amelyek nagyon fontosak, hogy az ember ne legyen beteg, a szervezet működőképessége fennmaradjon, tehát ezek a létfontosságú szervek védve vannak, mert a vérben levő ellenanyagok itt kifejtik hatásukat” – mondta Rusvai Miklós víruskutató

„Nagyon fontos, hogy minél többen, minél gyorsabban legyenek beoltva” - szögezte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az M1-nek arról beszélt, hogy Magyarországon ötféle vakcinának van úgynevezett veszélyhelyzeti engedélye.

„Minden vakcina jó, amely rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, különböző módon hatnak és tulajdonképpen szerencsénk a szerencsétlenségünkben, ebben a pandémiában, hogy úgy néz ki, valamennyi, bármely technológiával készült vakcina hatásos és biztonságos tud lenni” –emelte ki Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Bár a brit kutatók szerint az AstraZeneca az idősek esetében is hatékony oltóanyag, itthon egyelőre csak a 60 év alatti, regisztrált, krónikus betegséggel küzdők kapják majd. Az oltóanyag előnye, hogy a többiénél alacsonyabb az előállítási költsége, és szállítás közben sem igényel mélyfagyasztást, a gyártástól a felhasználásig normál hűtőszekrényben, négy és nyolc fok közötti hőmérsékleten tárolható.

hirado.hu