Gyengüléssel nyitotta a hetet a forint

2021. február 8. 09:18

A hétfői napot gyengüléssel kezdi a magyar deviza, így lassan távolodik attól, hogy további jelentős tér nyílhasson meg az erősödés előtt.

Hétfő reggel 357,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal volt magasabb a péntek esti szintnél. Ezzel a magyar deviza lassan távolodik a 355-356-os kulcsszinttől, ami a kitörést jelentette volna számára, a múlt héten ezt átmenetileg át is vitte, azonban nem tudott meggyőzően alatta maradni. A következő időszakban is ez lehet a fő kérdés, hogy nekifut-e újra a betonfalnak a forint, vagy inkább megcélozza a 360-at ismét. A hangulatot elsősorban inflációs adatok és a negyedik negyedéves GDP-statisztikák mozgatják, itthon pénteken érkezik a januári infláció, mely a világon szinte mindenhol a vártnál magasabb értéket mutatott eddig. A dollárral szemben most 296,7-nél járunk, míg az angol font 407,5 forintba kerül hétfő reggel.

portfolio.hu