Hetvenmilliárd jut idén a fogászati ellátó rendszerre

2021. február 8. 10:24

A háziorvosokhoz hasonlóan az alapellátásban dolgozó fogorvosok is több pénzt kapnak az államtól, az emelés több mint 60 százalékos az előző évhez képest. A fogorvosi kamara elnöke az M1 Híradónak azt mondta, hogy régóta szükség volt az emelésre, és sokat fog jelenteni a szakembereknek . Tömés, fúrás, fogkőeltávolítás. Folyamatos a munka egy újfehértói rendelőben. Frank Andrea több mint negyedszázada gyógyít. Az M1 Híradónak arról beszélt, hogy a praxisra kapott pénzből éppen hogy kijönnek, hiszen például az utóbbi időben nagyon megemelkedtek az anyagköltségek.

Neki és több ezer kollégájának segít most a kormány, hiszen a fogászati kassza 60 százalékkal emelkedik idén. Ez azt jelenti, tavalyhoz képest 26 milliárddal több: csaknem 69 milliárd forint lesz szétosztható a fogászati ellátó rendszerre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte: a kormány fontosnak tartja, hogy ne csak az alkalmazottként foglalkoztatottak bére emelkedjen, hanem azok a fogorvosoké és szakdolgozóiké is, akik vállalkozási formában végzik munkájukat. Ez egy jelentős támogatást jelent a praxisok számára. A támogatás nagy segítséget jelent a fogorvosoknak – erről beszélt a Fogorvosi Kamara elnöke az M1-nek.

Gerle János elmondta, a döntés 2800 alapellátásban dolgozó szakembert, és a szakellátó fogorvosok egy részét is érinti. „Az alapellátó fogorvos eddig a praxisában körülbelül havonta 1 millió 200 forint jövedelemhez jutott. Ebből kellett a bérét, az asszisztens bérét finanszírozni és lényegében az egész rendelőt működtetni. Ez a bértámogatás pedig arról szól, hogy ehhez az összeghez most hozzájön egy nagyjából 60 százaléknyi úgynevezett bértámogatási emelés, ezzel nőhet meg az a működési költsége, amiből ő ki tudja gazdálkodni majd a magasabb bért, mind az asszisztensnője számára” – mondta Gerle

. Orbán Viktor miniszterelnök még tavaly ősszel jelentette be, hogy soha nem látott béremelést kapnak az orvosok itthon. Összefogásra van szükség, ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében egy áttörő erejű javulást kell elérnünk. Az orvosi kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát, javaslatot elfogadtuk – mondta a kormányfő. A napokban pedig már meg is érkezett az orvosok számlájára a megemelt bér. Ezt a programot terjesztette ki a kormány a háziorvosokra és a fogorvosokra is. Esetükben cél az is, hogy minél többen lépjenek be a praxisközösségekbe is.

Vagyis, hogy az orvosok működjenek együtt a kollégáikkal, helyettesítsék egymást, ha kell, így kevesebb orvos több beteget tudjon ellátni. A plusz pénz mértéke így attól is függ, részt vesznek-e ezekben. Az első bértámogatást januárra visszamenőleg áprilisban kapják majd meg a fogorvosok.

MTI