Sok a költség, nehezen bírja a pécsi állatfarm látogatók nélkül

2021. február 8. 10:56

Fejes Rózsa, az alapító pedig idejét és energiáját nem sajnálva foglalkozik az állatokkal – írja a Baranya megyei hírportál, a bama.hu. Nem hiába népszerű a Pécs határában található állatfarm, a Mancs­Ranch, az állati suliban minden lakó harmóniában él egymással. Fejes Rózsa, az alapító pedig idejét és energiáját nem sajnálva foglalkozik az állatokkal, akik nemcsak aranyosak és jól neveltek, de elképesztő mutatványokra is képesek. A minap mi is ellátogattunk az állatfarmra, ahol megtapasztaltuk a családias hangulatot. Megismerkedtünk többek között Aaliyah-val és Amina-val, a gyönyörű rókákkal, Cuki Mukival, a borzzal, Pepitával, a fekete fejű báránykával és a néhány napos angóra nyuszikra is vethettünk pár pillantást.

Gizmó, a kis indiai fehérfarkú sül is viszonylag új lakó a MancsRanchon. Rózsától megtudtuk, hogy bár állítólag a sülöket nem igazán lehet kézhez szoktatni, Gizmó imádja, ha simogatja, vakargatja az állát vagy a hátát. A Mancs­Ranch állatai meghívás alapján sok-sok gyerekprogramon, iskolában vettek már részt, ahol a kicsiknek rengeteg örömet szereztek.

– Három külső fedett rész, egy új, nagy rókakifutó, egy borzkifutó, a kengurukhoz is került be fűtés, valamint most épül az ormányos medvék új külső kifutója – sorolta az újdonságokat a házigazda. A fejlesztéseknek köszönhetően pedig már mindenki biztonságban, száraz helyen van, hiába esik az eső vagy a hó. Ám sajnos novemberben nekik is be kellett zárniuk. A tél és a hideg idő az állatmenhelyek, állatkertek számára mindig kihívást jelent, de az idei évben a vírushelyzet is nehezíti a helyzetet. Ugyanis a havi fix, működtetéshez szükséges kiadásuk (amiben még nincs benne a táp az állatok számára vagy állatorvosi költség) 300 ezer forint, melyet nehezen tudnak előteremteni látogatók nélkül.

Mint a lap megtudta, számlaszámuk nyilvános, és segítő adományként a takarmányt is elfogadják, ám mint mondták, ha valaki szeretne nekik vinni valamit, előtte kérdezze meg tőlük, hogy mire van szükségük. Az alapító nagyon bízik benne, hogy hamarosan kinyithatnak. Ugyanis a nagyobb menhelyekkel, állatkertekkel ellentétben hozzájuk eddig is és ez után is csak előzetes bejelentkezés alapján lehet menni, és így is egyszerre csak egy család vagy baráti társaság tartózkodhat majd az állatfarmon. Egy nap pedig maximum három csapatot fogadnak, ugyanis számukra az állatok nyugalma a legfontosabb.

