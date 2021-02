Tíz produkció versenyez A Dal 2021 elődöntőjébe jutásért

2021. február 8. 16:19

Szombaton A Dal 2021 utolsó előtti válogatóját izgulhatják végig a Duna Televízió nézői 19.35-től. A tét most is az elődöntőbe jutás. A harmadik válogató 10 produkciója közül is négy dal a zsűripontok, egy pedig a közönségszavazatok alapján csatlakozik az eddig tíztagú élmezőnyhöz.

A dalválasztó második válogatójában az ítészek értékelése alapján elődöntőbe került: GERENDĀS feat. Dárdai Blanka Senkié című dala, holtversenyben úszott be a Hableány Noémo előadásában és, hogy Legyen másnak is jó, Szabó Leslie szerzeménye. Kállay Saunders András először nevezett magyar nyelvű produkcióval A Dalba. Új művésznevén osztatlan sikert aratott, a legtöbb pontot zsebelte be a zsűritől anevemandras Hazaérek majd című dalával. Az este közönségkedvence, így az 5. továbbjutó az Áldom lett, amelyben Andelic Jonathan hitbeli meggyőződését énekli meg.

Az adás után Vincze Lilla, a zsűri tagja és az előadók is reflektáltak a show-ban történtekre az M2 Petőfi TV műsorában, A Dal Kulisszában és számtalan érdekességgel szolgáltak a produkciókról. A műsorok 60 napig visszanézhetőek a MédiaKlikk oldalán. Érdemes követni A Dal 2021 honlapját, valamint Facebook, Instagram és YouTube oldalát is, amelyeken extra tartalmak, videók és cikkek is elérhetőek a műsorról és a versenyben lévő dalokról. A Dal 2021 – március 13-ig szombatonként 19.35-től a Duna Televízió műsorán.

MTVA