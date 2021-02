Női kézilabda BL - Az FTC ismét legyőzte a norvég bajnokot

2021. február 8. 21:50

A Ferencváros 31-26-ra legyőzte a norvég Vipers Kristiansand csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája második fordulójából hétfőre halasztott mérkőzésen.

A Vipers a koronavírus-járvány miatti norvégiai korlátozások következtében feladta pályaválasztói jogát. A két együttes szombaton is megmérkőzött egymással az Elek Gyula Arénában, akkor, a 13. forduló keretében 30-28-ra nyert az FTC.



Eredmény, csoportkör, a 2. fordulóból elhalasztott mérkőzés, A csoport:

Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26-31 (11-15)



lövések/gólok: 42/26, illetve 52/31

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/3

kiállítások: 10, illetve 4 perc



A ferencvárosiak keretéből Bíró Blanka és Csiszár-Szekeres Klára, a norvégoktól Jeanett Kristiansen, Silje Waade és Heidi Löke hiányzott.

Ezúttal is jól kezdett a magyar csapat, amely hatékony védekezésének köszönhetően 6-3-ra ellépett, ezt követően viszont egy büntetőt, egy üres kapus lövést és ez egy ziccert is elhibázott. A pályaválasztó norvégok több mint nyolc percig nem találtak be, ezután azonban rendre lerohanásokkal és gyors gólokkal büntették a támadásban elkövetett ferencvárosi hibákat. Ennek ellenére Kovacsics Anikó irányításával az FTC őrizte előnyét, és magabiztos, 15-11-es vezetéssel vonulhatott a szünetre.

Nagy lendülettel kezdte a második felvonást is a magyar együttes, ezért a Vipers edzője a 37. percben időt kért, majd 20-13-as állás után egy 4-1-es sorozattal némileg felzárkózott. Erre viszont a Ferencváros reagált egy ugyanilyen szériával, mert továbbra is rendkívül hatékonyan védekezett - ezzel ellensúlyozta a támadási hibákat -, a norvégoknál pedig hiányzott az átütőerő. A hajrában sem változott a játék képe, így az FTC - négy kihagyott büntetője ellenére - olyannyira magabiztos győzelmet aratott, hogy a Vipers csak egyszer, 1-0-nál vezetett.

A mezőny legeredményesebb játékosa Kovacsics Anikó volt, aki tíz lövésből nyolc gólt lőtt.

A két csapat hatodik egymás elleni mérkőzésén három vereség mellett harmadszor nyert a Ferencváros, amely nyolc sikerrel és öt vereséggel az A csoport második helyén áll, és szombaton az orosz Rosztov-Don otthonában zárja a BL csoportkörét. A kilenc győzelemmel és négy döntetlennel a B csoportban második helyezett, címvédő Győri Audi ETO KC ugyancsak szombaton a CSZKA Moszkvát fogadja.

MTI