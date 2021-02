A csíkszeredai tanulók egy része visszatérhetett az iskolapadokba

2021. február 9. 10:07

Az iskola hátsó udvarán játszó alsó tagozatos diákok látványa fogadott hétfő délelőtt a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban. Az épp szüneten levő tanulók örültek egymás társaságának, hiszen hosszú idő után újból visszatérhettek az iskolapadokba a második félév első napján. Legalábbis egy részük.

Volt ahol a diákok jelenlétével... Kép: Veres Nándor

Tamás Levente iskolaigazgatója érdeklődésünkre úgy fogalmazott, egyik szemük sír, a másik nevet. „Iskolánk két végzős tagozata, a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek térhettek vissza a jelenléti oktatásba. Utolsó pillanatig reménykedtünk, hogy a város járványügyi besorolás nyomán a teljes diáklétszámmal indíthatjuk a második félévet, ez csak részben valósult meg – tudatta. Így a 460 fős összlétszámból jelenleg 28 nyolcadikosnak és 85 tizenkettedikesnek kezdődött el a részvételi oktatás. Az intézményvezető elmondta, az előkészületek már adottak voltak a múlt félévi hibrid (fele online, fele az osztálytermekben) oktatás idejéről, ennek nyomán nagy átalakításokra nem volt szükség az intézményben.

Hangsúlyozta: aki a koronavírusra utaló tüneteket produkál, maradjon otthon, egyeztessen az osztályfőnökével és természetesen jelentkezzen a háziorvosánál. Csak egészséges diákokat fogadhat az intézmény, hiszen – mint fogalmazott – mindannyiunk egészsége a legfontosabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy az iskola tanárai több továbbképzésen vettek részt, amelyek a távolléti oktatás módszereinek bővítését, azok változatos felhasználását célozták.

...máshol pedig továbbra is a diákok személyes jelenléte nélkül zajlott hétfőn az oktatás • Kép: Veres Nándor

„Mivel a megyeszékhely sárga besorolású, ezért a bentlakásunk csak a végzős vidéki diákokat fogadhatja. A kollégiumi kényszerszünet alatt sok felújítást el tudtunk végezni az épületben, amelynek során több vonatkozásban is megújult környezetben várjuk majd a bentlakóinkat” – számolt be a bentlakást érintő rendelkezésekről. Megjegyezte, az iskolai órarendnek megfelelően a jelenleg otthontanuló osztályok üres tantermeinek egy részét megfelelő technikai felszereltséggel látták el, így a fizikai jelenlétet követő órákon a pedagógusok igénybe tudják venni azokat az online oktatáshoz. „Ez egyébként több kolléga esetében is bejáratott módszer volt már az első félév idején is” – részletezte az igazgató.

