Kiberbűnözés - közműszolgáltatók nevében érkező adathalász levelek

2021. február 9. 10:11

A fogyasztók egyre gyakrabban kapnak adathalász e-maileket, amelyek egyes közmű- és energiaszolgáltató cégek nevében érkeznek - hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a hozzá érkező jelzések alapján.

euneighburs.eu

Ezek a levelek szövegezésükben és kinézetükben is megtévesztésig hasonlítanak azokra az értesítésekre, melyeket valódi szolgáltatók küldenek. A MEKH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy ha kétségük támad egy közmű- vagy energiaszolgáltató nevében érkezett elektronikus levél hitelességével kapcsolatban, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaival.



Mint írták, a közmű- és energiaszolgáltatók nevében, de azok tudta nélkül érkező hamis értesítések célja lehet az ügyféladatok megszerzése, de előfordulhat, hogy a csalók egy-egy "elmaradt" villany-, gáz vagy vízszámla befizetésére szólítanak fel, ami anyagi kárral is járhat.



Azt írták: az ilyen leveleknél fontos ellenőrizni, hogy valóban a szerződéses szolgáltatótól érkezett, vagyis az e-mailben szereplő feladó címe azonos-e azzal, amelyik a szolgáltatóval levelezni szoktak. Azt is érdemes átgondolni, hogy megadták-e az e-mail címüket a szolgáltatóknak a számlaügyek elektronikus intézése érdekében.



Azt tanácsolták, hogy a fogyasztók idézzék fel a legutóbbi számlabefizetés idejét, azaz valóban aktuális-e most egy esetleges felszólítás elmaradt befizetés rendezésére.



Például annak, aki a csoportos beszedést választotta, gyanús lehet egy bankkártyás befizetésre való felkérés, ahová egy link is vezet. Ha kétségük támad, ne utaljanak pénzt a levélben megjelölt számlaszámra, és ne kezdeményezzenek bankkártyás fizetést az e-mailben lévő linkre kattintva!



Mint írták, gyanús lehet a levélben a túl magas, de akár a túl alacsony összeg is.



Az energiahivatal a számla fizetési határidejét is javasolja ellenőrizni, mivel a számla kézbesítése és a befizetési határidő között 8 napnak kell eltelnie. Az e-mailben található azonosítókat (szerződésszám, a felhasználó azonosító száma, a felhasználási hely címe) meg kell vizsgálni, azoknak egyezniük kell a saját szerződésükben olvasható azonosítókkal.

MTI