Választható tantárgy lett a környezettudatos készházépítés

2021. február 9. 10:54



Az ÉVOSZ Környezettudatos és Szerelt Technológiás Szakmai Tagozata februárban a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával elindította a Környezettudatos Készházépítés fakultatív tantárgyat - értesítette az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a Gondolát.

Az összenergia-felhasználásból 40%-ot az épületeink fogyasztanak el, de ha az előállítást és újrahasznosítást is figyelembe vesszük, akkor ez az arány jóval meghaladja az 50%-ot is. Ezzel arányosan a CO2-kibocsátásban, a klímaváltozásban is jelentős szereppel bírnak épületeink.

Az országunk, de a világ valamennyi országa előtt álló feladat az energiahatékonyság növelése, a környezettudatosság, a klímavédelem fokozása. A karbonsemlegesség elérése csak úgy tud megvalósulni, ha a tudásközpontok, és az ipar együtt tud működni.

A fejlődés robbanásszerű, fejlettebb országokban már ipari robotok gyártják a készházakat, sokkal szélesebb körben használják a természetes, szerves építőanyagokat.

Az ÉVOSZ tagjai, tagozatai mindannyian kiemelten foglalkoznak az építőipar előtt álló klímavédelmi, a karbonsemlegességet elérő feladatokkal - olvasható a Gondolához eljuttatott közleményben.

Cél, hogy a jövő mérnökei megismerjék a klímavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket, technológiákat, anyagokat, lehetőségeket, korlátokat, lássanak kivitelezéseket, üzemeket, szerezzenek nemzetközi tapasztalatokat.

A tantárgyat az elképzelt 40 fő helyett ez idáig 120-an vették fel, ami jól mutatja hogy hiánypótló. Egyetemi hallgatókon túl gyakorló mérnökök, kivitelezők is jelentkeznek, hogy részt vegyenek az oktatásban.

Más egyetemeken is van szándékunk a tantárgy bevezetésére, így február végén, a Soproni Egyetemmel kezdjük meg az egyeztetést! - zárul a Gondolához eljuttatott ÉVOSZ-közlemény.

gondola