Fel kell készíteni a gyerekeket a biztonságos internetezésre

2021. február 9. 13:01

Fel kell készíteni a gyerekeket a tudatos internethasználatra, hogy online is biztonságban legyenek - hangsúlyozták szakemberek a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete (NBSZ NKI), a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közös, a biztonságos internet nap alkalmából tartott keddi online sajtótájékoztatóján.

Minden évben február második keddjén tartják a biztonságos internet napját, amelynek célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program akciótervében csaknem 170 országban ugyanazon a napon hívják fel a figyelmet az internet szükségességére, előnyeire és veszélyeire. Idén 18. alkalommal rendezik meg a programot.



Bencsik Balázs ezredes, a NBSZ NKI vezetője a sajtótájékoztatón arról beszélt, az elmúlt csaknem egy évben a koronavírus-járvány miatt számos országban - köztük Magyarországon is - különböző korlátozásokat vezettek be, ennek következtében felértékelődött az online tér, a közöségi média használata, mert lehetőséget jelentett a kapcsolattartásra.

Bencsik ezredes - hirmagazin.eu

Hozzátette: minden közösségimédia-platformon nő a felhasználók száma, és bár a legtöbb oldalon a korhatár 13 év, ezt nem lehet ellenőrizni, ezért szükség van a felhasználók önkorlátozására is.



Kiemelte, hogy a gyerekek esetében a közösségi média használata komoly pszichológiai következményekkel járhat, például az anonimitás nyújtotta hamis biztonságérzet miatt felerősödhetnek a deviáns viselkedések, a "kimaradástól való félelem" felerősítheti a függőséget, a gyermek lehet áldozata és elkövetője is az online zaklatásnak a "hagyományos" kockázatok - az adat- és személyiséglopás - mellett.



Az ezredes hangsúlyozta: a gyerekekkel még az előtt meg kell ismertetni az internethasználat veszélyeit, hogy okoseszközt adnának a kezükbe, utána pedig folyamatosan figyelni kell, mi érdekli őket, milyen oldalakra regisztrálnak, milyen viselkedést tanúsítanak az online térben. Javasolta a képernyő előtt töltött idő szabályozását is. A szakértő szerint mindenkinek van felelőssége és feladata abban, hogy az internet biztonságosabb legyen a gyermekek számára.



Kurkó-György Zsuzsánna, az NGYSZ Safer Internet Program projektkoordinátora szerint fontos, hogy a gyerekek ne csak az online tér előnyeit lássák, hanem legyenek tisztában a veszélyekkel is.

Kurkó-György Zsuzsánna - youtube

Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány miatti bezártság nyomán nőtt az online térben töltött idő, jobban ki vannak téve a felhasználók a kockázatoknak. Közölte, tudatosítani kell a gyerekekben, hogy minél több információt osztanak meg magukról, annál nagyobb teret adnak a visszaélésekre.



Elmondta: a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat interaktív foglalkozásokon ismerteti meg a gyerekeket az adatbiztonsággal, a közösségimédia-platformok előnyeivel és veszélyeivel, az álhírek veszélyeivel és az online bántalmazás jeleivel. Megjegyezte: a gyermekek oktatása mellett fontos a szülők, pedagógusok felkészítése is, mert az ő felelősségük is, hogy a gyerekek biztonságosba környezetben tudjanak netezni.



Szabó Henrik alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrség honlapján megújult az internetbiztonsági csatorna, ahol részletesen foglalkoznak a témával.



Hozzátette, azt tapasztalják, hogy nő a kibertérben elkövetett csalások száma, és minden platformon lehet csalókkal találkozni, ezért fokozott óvatosságot kért az internetezőktől, a Facebookon pedig az Internet tudatosan oldalon (https://www.facebook.com/internettudatosan/) hívják fel a figyelmet az internet veszélyeire.



Elmondta, gyakoriak a "romantikus csalások", amikor párkeresés ürügyén férkőznek az áldozat bizalmába, majd ajándékot, pénzt csalnak ki tőle. Körültekintést kért a párkereső oldalakra regisztrálóktól, és azt javasolta, senki ne osszon meg magáról kompromittáló képet, bankkártyaadatokat vagy online fiókokhoz tartozó adatokat.



Beszámolt arról, hogy tavaly meredeken nőtt a befektetési csalások száma, ezek pedig gyakran összekapcsolódnak a "romantikus csalással". A befektetési csaláshoz a csalók áloldalakat is létrehoznak, ahol nyomon lehet követni a befektetés állítólagos hozamának alakulását.



"Legyen gyanús a biztonságos befektetés és a nagy profit!" - kérte, hozzátéve, hogy csak biztonságos, ellenőrizhető befektetési formát válasszanak az emberek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kriptovaluták piaca nagyon érzékeny, nagy áringadozások lehetnek benne, amivel a befektetők nincsenek tisztában.



Kiemelte a nyereményjátékos csalást is, amikor a csalók álnyereményjátékokat hirdetve próbálnak anyagi előnyhöz vagy személyes adatokhoz, bankkártyaadatokhoz jutni. Ebben az esetben is az óvatosságot és a biztonságos oldalakon keresztül történő ügyintézés fontosságát emelte ki.



MTI