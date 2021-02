Lengyel szóvivő: rossz lépés volt Borrell moszkvai látogatása

2021. február 9. 13:14

Téves és rossz lépés volt Josep Borrell múlt heti moszkvai látogatása, amellyel az európai uniós kül- és biztonságpolitikai politikai főképviselő jelezte, hogy Brüsszel napirendre tér a közelmúltbeli oroszországi politikai események felett - vélekedett kedden Piotr Müller lengyel kormányszóvivő.

Müller - pollanddaily.com

Müller a lengyel közszolgálati rádiónak adott interjúban arra utalt, hogy Németország, Lengyelország és Svédország hétfőn kiutasított egy-egy orosz diplomatát, ezt megelőzően, múlt pénteken pedig Oroszország utasította ki az említett uniós tagállamok diplomatáit.



Müller szerint Oroszország lépései "összeegyeztethetetlenek a szabályos diplomáciai kapcsolatok kánonjával", és Borrell moszkvai látogatását többen éppen emiatt bírálják.



A kormányszóvivő szerint az uniós főképviselő látogatását az orosz propaganda "annak megerősítéséhez használja fel, hogy a nemzetközi közösség napirendre tér bizonyos orosz lépések felett". Ezért Borrell útja nagyon téves döntés, nagyon rossz lépés volt - fogalmazott Müller.



Borrell moszkvai útját bírálta kedden a lengyel államfői hivatal külügyi megbízottja, Krzysztof Szczerski is. Úgy látta: a Borellt lejárató látogatás "orosz rendezésben zajlott", ami végeredményben aláásta a nemzetközi kapcsolatokban politikailag erős Európai Unió koncepcióját.

Szczerski - wiadomosci.wp.pl



Szczerski aláhúzta továbbá: az EU megosztott az Oroszországhoz való viszonyt illetően. "A brüsszeli elit egyszerűen nem akar felvetni bizonyos témákat, mert ez nem áll a legfontosabb európai tagországok érdekében" - mondta el.



Az európai értékek elvét Szczerski szerint több szempontból is mindenekelőtt a német-orosz beruházásként megvalósuló, Északi Áramlat-2 gázvezeték megvalósulása sérti.



Lengyelországi kommentárok kiemelik, hogy az uniós diplomaták kiutasítását a Kreml röviddel Josep Borrell és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közös pénteki moszkvai sajtóértekezlete előtt jelentette be. A sajtóértekezleten Lavrov az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus elítélése miatt esetleg kiszabandó uniós szankciókat kommentálva kijelentette, hogy Moszkva már hozzászokott az egyoldalúan alkalmazott korlátozó intézkedésekhez.



Keddig több, ellenzéki pártokhoz is tartozó lengyel európai parlamenti képviselő csatlakozott a Riho Terras észt képviselő által kezdeményezett, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek címzett levélhez, amelyben Borrell lemondását követelik a moszkvai út kapcsán.



Az EB szóvivői hétfőn hangsúlyozták, hogy Borrell a bizottsági elnök teljes támogatását élvezi.

MTI