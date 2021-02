Nacsa Lőrinc: A baloldal mindig csak elvett a családoktól - megszorításokkal

2021. február 9. 14:17

A baloldal "világéletében" mindig csak elvett a családoktól - jelentette ki a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője az MTI-hez kedden eljuttatott videonyilatkozatában.

Nacsa Lőrinc - MTI/Koszticsák Szilárd

Nacsa Lőrinc azt mondta, a baloldal megszüntette a családi adókedvezményt, lerövidítette a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) időtartamát, "egekbe" emelte az adókat és a rezsit, de még a családi pótlékot is meg akarta adóztatni.



"Gyurcsányék a kormányzásuk idején csak a megszorításokkal éltek, a gyermekek nevelése szinte egyet jelentett a szegénységgel, lényegében büntették a gyermekvállalást" - hangsúlyozta a frakciószóvivő, hozzátéve: megszüntették az otthonteremtési programokat, elvették a családoktól a kedvezményeket, és helyette a káros devizahitel-konstrukciókba hajszolták őket.

Kiemelte, a baloldal képviselői még az elmúlt években sem voltak hajlandók megszavazni a gyermekeseknek szóló támogatásokat, ehelyett Magyarország lejáratásával, álhírek és "kamuvideók" gyártásával foglalkoztak.



"A Fidesz-KDNP szerint fontos, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért 2010 óta folyamatosan bővül a családtámogatások köre, ez idő alatt két és félszeresére emelkedett a családok támogatása, amely arányaiban egész Európában az egyik legmagasabb" - jelezte Nacsa Lőrinc.



Felhívta a figyelmet, hogy csak a családi adókedvezménynek köszönhetően 2011 óta majdnem 3000 milliárd forint maradt a gyermeket nevelő családoknál.



Hozzátette, a gazdaság-újraindítási akcióterv része az otthonfelújítási támogatás és az ahhoz kapcsolódó kedvezményes hitellehetőség is, ami ismét nagy segítség a gyermeket nevelő vagy váró családoknak.



"Ameddig Gyurcsányék a nehéz időkben is csak elvettek a magyar családoktól, addig a Fidesz-KDNP a járvány okozta válság ellenére is kitart a gyermeket nevelők támogatása mellett" - fogalmazott Nacsa Lőrinc.



MTI