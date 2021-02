Izrael: a Golán-fennsík "örökre" Izrael része marad

2021. február 9. 14:53

A Golán-fennsík örökre Izrael Állam része marad - szögezte le Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala keddi közleményében Antony Blinken amerikai külügyminiszter nyilatkozatára reagálva.

"Izrael álláspontja ebben a kérdésben egyértelmű: a Golán-fennsík minden lehetséges forgatókönyv esetén izraeli marad" - hangsúlyozta a miniszterelnöki hivatal Jeruzsálemben.



A szűkszavú szöveggel Antony Blinken amerikai külügyminiszter korábbi nyilatkozatára válaszoltak, amely szerint az Egyesült Államok elismeri, hogy Izrael biztonsága szempontjából fontos a Szíriától az 1967-es, hatnapos háborúban elfoglalt terület, de ez a jövőben megváltozhat egy esetleges szíriai politikai változás nyomán.



A kérdés az amerikai politika visszatérését jelzi a hagyományos amerikai közel-keleti állásponthoz, amelytől Donald Trump előző elnök eltért. Trump az Egyesült Államok nevében 2019-ben ismerte el Izrael részének a területet, ami éles váltás volt az amerikai külpolitikában a korábbi fél évszázadhoz képest. Izrael az 1967-es közel-keleti háborúban foglalta el a Golán-fennsík nyugati felét Szíriától, és 1981-ben törvényben be is kebelezte, de ezt a lépést a nemzetközi közösség nem ismeri el.



A Golán-fennsíkon található négy drúz faluban mintegy 23 ezren laknak. Ők felvehetik az izraeli állampolgárságot, azonban többségük továbbra is Szíria állampolgárának tekinti magát. Mellettük szintén mintegy 20 ezer izraeli lakik az 1967 után a fennsíkon létrehozott izraeli településeken. A drúz települések lakói folyamatosan ápolják a rokoni és gazdasági kapcsolatokat a jelenlegi határ túloldalán, Szíriában élő családtagjaikkal, és lehetségesnek tekintik, hogy a jövőben nemzetközi megállapodások nyomán visszakerülhetnek szíriai fennhatóság alá.

