Hideg idő: egy szerdán érkező ciklon hozza a jelentős lehűlést

2021. február 9. 14:58

Egy szerdán érkező ciklon hoz nagy térséget érintő, jelentős lehűlést - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI megkeresésére.

Az már a szolgálat vasárnapi előrejelzéséből kiderült, hogy ezen a héten jelentős lehűlés várható Magyarországon. A hét második felében már napközben is mínuszok, hajnalban pedig néhol mínusz 20 fok körüli értékek lesznek.



Kedden az MTI-nek kifejtették: Európa északi, északkeleti részei felett már több mint egy hete halmozódik a fagyos, szibériai eredetű levegő, arrafelé a hőmérséklet már az előző napokban sem emelkedett mínusz 15, mínusz 20 Celsius-fok fölé. Közép-Európában pedig ciklonok sorozata okozott csapadékos, de általában enyhe időt, csak átmenetileg tudott hó hullani az eső helyett.



A következő - szerdán érkező - ciklon viszont áramlási rendszerével már nagy mennyiségű fagyos levegőt "ránt be" a Kárpát-medencébe - éppen a kontinens leghidegebb vidékeiről. A fagyos légtömeg a hét végére nemcsak Magyarországot, hanem egész Közép-Európát, sőt a Balkán- és Appenini-félszigetet is elárasztja.



Magyarországra a hideg levegő csütörtökre virradó éjjel érkezik. Ekkorra a ciklon csapadékrendszerének zöme már elhagyja az országot. Elsősorban az északnyugati, majd északkeleti országrészben van esély arra, hogy csütörtökön kialakul néhány centiméteres hótakaró. Péntektől számottevő csapadék már sehol sem várható.



A nagyon erős hajnali fagyok kialakulásához három tényező kell: hótakaró, derült ég és gyenge légmozgás. Ez a három feltétel egyszerre legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység völgyeiben teljesülhet, így a mínusz 20 fok körüli reggeli értékekre ezen a vidéken lehet számítani a hétvégén - jelezték.



A fagyos levegő utánpótlása a jövő hét elejére megszűnik észak felől, és nyugodt légköri helyzet épül ki Közép-Európában. Így gyors melegedés nem valószínű.

Elsősorban nappalonként viszont - a nem kevés napsütés hatására - fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.



Arra a kérdésre, hogy várható-e még ezen a télen hasonló mértékű lehűlés, azt írták: sarkvidéki hidegbetörés gyakorlatilag az év bármely szakában bekövetkezhet.

Azonban ennyire fagyos levegő érkezésére már egyre kevesebb esély van, hiszen ahogy "tartunk kifelé a télből", a légkör, szerte az északi féltekén - így a fagyos levegő forrásvidékének számító messzi északon is - elkezd melegedni. Ettől azonban még előfordulhat, hogy a tél sokáig tart majd az országban, és a kitavaszodás idén sem fokozatos lesz.



A jelenlegi előrejelzések alapján "a tavasz közeledtének egyértelmű jelei még nem mutatkoznak" - fogalmazott a meteorológiai szolgálat.



MTI