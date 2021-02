Győri Enikő: Hazánk többszörösen nyert az uniós helyreállítási eszközzel

2021. február 9. 18:38

Európa és Magyarország is többszörösen nyert azzal, hogy bő fél év kemény csatái után megszületett a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó uniós eszköz, mellyel jók az esélyek a gazdaság újraindítási akcióterv sikerére - jelentette ki Győri Enikő fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő Brüsszelben, magyar újságíróknak nyilatkozva kedden.

Az EP-képviselő

A képviselő azt követően nyilatkozott, hogy az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén vitázott a tavaly decemberben elfogadott uniós helyreállítási csomaghoz kapcsolódó forrásokról. Az új, úgynevezett helyreállítási és ellenállóképességet növelő eszköz keretében összesen 672,5 milliárd euró (mintegy 229 ezer milliárd forint) áll majd a tagállamok rendelkezésére, hogy a koronavírus okozta válság hatásait kezeljék. Ebből az összegből Magyarország közel 6000 milliárd forinttal részesül.



Győri Enikő, az EP gazdasági és monetáris bizottságának fideszes tagja elmondta: a jogállamisági feltételrendszer mellett, a lengyel és a magyar kormány erős nyomásnak való ellenállásának köszönhetően a zsarolás lehetősége nem került be az uniós eszköztárba.



"Megvédtük az önállóságunkat, de történelmi jelentősége van annak is, hogy a jövőben egyetlen ország sem kerülhet olyan helyzetbe Európában, hogy ellene ideológiai, vagy politikai alapon felléphessenek" - fogalmazott.



A képviselő kiemelte, a források elosztása tekintetében a magyar kormány minden érdekelt féllel konzultációs kötelezettségének eleget téve egyeztetéseket folytat. A vonatkozó dokumentumok mindenki számára elérhetőek - közölte.



A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott közleményében Deutsch Tamás, az EP költségvetési, valamint a regionális fejlesztési bizottságának fideszes tagja kiemelte: tavaly decemberben történelmi sikert ért el Magyarország a hétéves uniós költségvetés és a hozzá kapcsolódó helyreállítási alapról szóló tárgyalásokon. Elmondta, annak ellenére sikerült mindez, hogy a magyarországi baloldal minden energiáját mozgósítva azon dolgozott, miként tud ártani Magyarországnak. Azon, hogy elvegye, csökkentse a támogatásokat, hogy Magyarország kárára önmaga számára politikai előnyt szerezzen a 2022-es magyar parlamenti választásokat megelőzően.



A Fidesz-KDNP EP-delegációjának vezetője annak kapcsán, hogy a megvalósuló fejlesztések tervezésébe, megvalósításába a nemzeti hatóságoknak be kell vonniuk a regionális és helyi szerveket is, elmondta: a helyreállítási alap felhasználását illetően ugyanolyan módon kell majd egyeztetni az önkormányzatokkal, mint a költségvetés esetében eddig is kellett. A magyar kormány ezen kötelezettségének 2010 óta eleget tett.



Deutsch Tamás hangoztatta azt is: minden, a saját országukat hátráltatni akaró baloldali próbálkozás ellenére jó remény van arra, hogy Magyarország azon uniós országok közé fog tartozni, amelyekben a leggyorsabban nyílnak majd meg a pályázati lehetőségek.



