Magyarország nem ért egyet a Nemzetközi Büntetőbíróság döntésével

2021. február 9. 18:46

Magyarország nem ért egyet a Nemzetközi Büntetőbíróság múlt pénteki döntésével, amely megállapítja a bíróság területi joghatóságát a Gázai-övezet, a nyugati part és Kelet-Jeruzsálem felett - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

Gabi Askenázi - FB

A Nemzetközi Büntetőbíróság döntéséről Szijjártó Péter kedden telefonon egyeztetett Gabi Askenázi izraeli külügyminiszterrel.



Szijjártó Péter bejegyzésében kiemelte: a magyar kormány már az eljárás során jelezte, hogy álláspontja szerint a Palesztin Állam (Palesztina) nem rendelkezik büntető joghatósággal izraeli állampolgárok felett.



"Mi mindig is támogattuk Izrael önvédelemhez fűződő jogát, és hisszük, hogy csak a kölcsönös tiszteleten alapuló tárgyalások vezethetnek el a békéhez a térségben" - írta a miniszter, megjegyezve: "a Nemzetközi Büntetőbíróság döntése sajnos nem visz ehhez közelebb".



A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság kérelmeket elbíráló bírói tanácsa (Pre-Trial Chamber) pénteken hozott döntése szerint a büntetőbíróság hatáskörrel rendelkezik a palesztin területeken elkövetett állítólagos háborús bűncselekmények és atrocitások kivizsgálása ügyében.



A büntetőbíróság tájékoztatása szerint alapokmánya (az úgynevezett római statútum) értelmében a bíróság részes államai közé tartoznak a palesztin területek is, így a bíróság joghatósága kiterjed az Izrael által az 1967-es háborúban megszállt területekre, nevezetesen Gázára, Ciszjordániára, beleértve Kelet-Jeruzsálemet is.



MTI