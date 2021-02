Európai Parlament: a minimálbért a szegénységi küszöb fölé kell helyezni

2021. február 10. 19:54

Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta a munkahelyi egyenlőtlenségekkel és a dolgozói szegénységgel kapcsolatos parlamenti jelentést, amely egyebek között azt szorgalmazza, hogy az európai uniós tagállamok a nemzeti jogszabályban meghatározott minimálbért mindig a szegénységi küszöb fölé helyezzék.

A képviselők szerint a megfelelően megállapított minimálbér megoldást jelent az egyenlőtlenségek csökkentésére és a dolgozói szegénységre.

Az EP tagjai a jelentésben indítványozták azt is, hogy az atipikus módon foglalkoztatott vagy nem hagyományos munkaviszonyban dolgozóknak biztosítsanak másokkal azonos jogokat, és vezessenek be a jelenleginél jobb munka-szabadidő arányt.

A minimális munkakörülményekre vonatkozó jogszabályokat minden munkavállaló esetében be kell tartani: ez fontos eleme a dolgozói szegénység elleni harcnak - hangsúlyozták a képviselők. Mivel a nőket nagyobb valószínűséggel sújtja a szegénység és társadalmi kirekesztés, ezért a nemek közötti bérszakadék felszámolása és a megfizethető, jó minőségű gyermekgondozás is fontos szerepet játszik a szegénység elleni küzdelemben.

Az uniós statisztikai hivatal meghatározása szerint dolgozói szegénységről akkor kell beszélni, ha a munkavállaló félévnyi munkájáért kapott összjövedelme a szociális juttatásokkal együtt nem éri el a háztartásokra számított éves nemzeti mediánjövedelem 60 százalékát. Uniós adatok szerint 2018-ban az európai munkavállalók 9,4 százalékát, Magyarországon 8,4 százalékát fenyegette a dolgozói szegénység.

Az Európai Bizottság novemberben terjesztette elő a megfelelő minibérrel kapcsolatos javaslatát, amely méltányos minimálbért és tisztességes megélhetést hivatott biztosítani az uniós munkavállalóknak, bárhol dolgozzanak is.

Kósa Ádám, a Fidesz uniós parlamenti képviselője a jelentéshez kapcsolódó vitában hangsúlyozta, hogy Magyarország a munkahelyteremtést választotta a segélyek helyett, mert az adja meg a legtöbb esélyt arra, hogy csökkenjen a szegénység. Mint fogalmazott, a magyar kormány kézzelfogható eszközökkel küzd a szegénység ellen, úgymint az adócsökkentés, a családok és gyermekek támogatása vagy a felelős költségvetési politika. A magyar intézkedések sikerességét a Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet (OECD) adatai is alátámasztják - fűzte hozzá.

Kósa szerint a dolgozói szegénység felszámolása kiemelt cél kell, hogy legyen, hiszen a munkaalapú társadalomban a munkabérnek elegendőnek kell lennie a tisztességes megélhetéshez. Sajnálatosnak tartja viszont hogy a jelentés olyan "esztelen baloldali ígéreteket" tartalmaz, melyeket csak adóemelésekkel lehetne fedezni. Ilyen szerinte például a minimumjövedelem bevezetése, valamint a civil szervezetek, az NGO-k közvetlen hozzáférése az uniós forrásokhoz vagy a kelet-európaiak munkavállalásának korlátozása a nyugati tagállamokban; ugyanakkor az európai baloldal több jogot és juttatást adna az iratok nélküli illegális migránsoknak. A képviselő hozzátette: a magyar baloldal is nyíltan az adóemelés mellett van, ingatlanadót és vagyonadót vezetnének be, ám tervbe vették a személyi jövedelemadó és társasági adó megemelését is.

MTI