Minden, amit a közelgő sarkvidéki hidegről tudni kell

2021. február 10. 19:59

A napokban betör az országba a kemény tél, ami viharos szelet és havazást hoz magával. Csütörtök hajnalban már mínusz tíz fokig süllyedhet a hőmérséklet, majd péntek délelőttől vörös kód lép életbe. Teljes gőzzel dolgozik a közútkezelő, és a gázszolgáltató is felkészült a sarki hidegre.

Egyelőre az átlagostól nem tér el a riasztások száma szerdán, ötven helyszínen kellett beavatkoznia a tűzoltóknak olyan baleseteknél, ahol műszaki mentés is szükséges volt – mondta a hirado.hu-nak Mukics Dániel tűzoltó alezredes a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Hogy ez így is maradjon, a szóvivő arra kéri az autósokat, hogy mielőtt útnak indulnak, minden esetben tájékozódjanak. Amennyiben meteorológiai narancssárga riasztás van érvényben, ennek megfelelően járjanak el, ha tehetik, maradjanak otthon – tette hozzá.

Ha mégis halaszthatatlanul el kell induljanak, Mukics Dániel a következőket ajánlja: tankolják tele autóikat, töltsék fel a telefonjukat, és készüljenek némi élelmiszerrel. Az időjárás romlásával továbbá tájékozódhatnak az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán, a katasztrófavédelem honlapján és azingyenes letölthető veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás (VÉSZ applikáció) segítségével.

Könnyen lehet mínusz 10 fok is

Szerdán túlnyomóan borult lesz az ég, és többfelé valószínű csapadék. Döntően esőre kell számítani, de az északkeleti, északi tájakon havas eső, havazás, helyenként ónos eső, fagyott eső is előfordulhat – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Estefelé aztán az északnyugat felől beáramló hideg levegő hatására egyre nagyobb területen halmazállapot-váltás kezdődik. A Dunántúlon mind nagyobb területen fordul északira, északnyugatira a szél, amely estétől egyre nagyobb területen viharossá is fokozódik.

Késő este -4 és +7 fok várható, de északnyugat felől gyorsan csökken a hőmérséklet.

Este és éjszaka északnyugat felől a hideg levegő beáramlásával – viszonylag gyorsan – egyre nagyobb területen vált át az eső havazásba, ám a délkeleti tájakon reggelig még nem történik meg a halmazállapot-váltás. A Nyírség tágabb környezetében, illetve átmenetileg másutt is előfordulhat ónos eső. Északnyugat felől lassan szűnik a csapadék.

A szél nagy területen északnyugatira, északira fordul, megerősödik, illetve főként a Dunántúlon, valamint északkeleten viharossá fokozódik. A frissen lehulló havat hordhatja a szél.

Hajnalra -9 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet, a délkeleti határt éri el lekésőbb a hideg légtömeg, így ott lesz enyhébb az idő. Csütörtökön napközben sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.

Jön a vörös riasztás

A várható rendkívüli hideg időre tekintettel vörös kód lép életbe péntek délelőtt tíz órától, és ennek megfelelően adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a nem a számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán Budapesten.

Fülöp Attila közölte: a vörös kód jelzés várhatóan jövő szerda délig lesz érvényben. A legfontosabb feladata továbbra is a hajléktalanellátó rendszernek van.

A hajléktalanszállókon, a nappali melegedőkben van hely – mondta.

Kiemelte, a vörös kód jelzés különleges felhívás mind a szociális rendszernek, mind a társadalomnak. A jelzés idején a bentlakásos szociális intézményeknek fogadniuk kell majd azokat a hajléktalan embereket, akiket hozzájuk irányít a diszpécserszolgálat.

Az államtitkár arra kért mindenkit, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a diszpécserszolgálatok valamelyikét. Ezek a telefonszámok a www.hajlekot.hu oldalon elérhetők. Kitért arra is, hogy az intézményeknek be kell tartaniuk a koronavírus-járvány miatt hozott szabályokat.

Teljes gőzzel dolgozik a közútkezelő a hidegben is

A téliesre forduló időjárás miatt a következő napokban is teljes kapacitással dolgozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – közölte a cég kommunikációs osztályvezetője szerda reggel.

Pécsi Norbert Sándor azt írta, hogy országszerte 850 munkagéppel, szükség esetén 130 hómaróval folyamatosan, ütemezetten végzik majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat; 3300 dolgozójuk a következő napokban is 12 órás váltott műszakban, 24 órás szolgálatot lát el a 32 ezer kilométeres közúthálózaton.

Felhívta a figyelmet, hogy az előrejelzések alapján a markáns lehűléssel együtt főleg az észak- és nyugat-dunántúli, valamint az észak-magyarországi térségekben a havazás mellett szerdán és csütörtökön ónos eső is várható.

A közlekedőknek viharos, nagy erejű széllökésekkel is számolniuk kell, főként a Dunántúlon, ahol akár óránként 70-80 kilométeres szél is lehetséges. A viharos szél az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt felázott talajból fákat is kifordíthat. Az ónos eső és a tapadó hó mennyiségétől és súlyától függően kisebb-nagyobb ágak is letörhetnek, amelyek az úttestre kerülve a közlekedést is befolyásolhatják – írta.

A közútkezelő a téli üzemeltetési munkákat a meghatározott rend szerint, ütemezetten, első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a fő-, végül a mellékutakon végzi el és ezeket a köröket addig ismétli, amíg az időjárás és az útviszonyok indokolják.

A markáns lehűlés miatt péntektől vasárnapig várhatóan a síkosságmentesítési munkákon lesz a hangsúly, ezért ahol csak lehet és szükséges, már megelőző sószórási munkákat végeznek a szakemberek és az útszóró són kívül kalcium-klorid oldatot is használnak majd.

Ezzel együtt a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy – a téliesebb időjárás, főleg az ónos eső és a viharos széllökések miatt – mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről és az alapján tervezzék meg esetleges utazásaikat. Ezt a legegyszerűbben a www.utinform.hu oldalon keresztül tehetik meg, de a társaság országos és megyei diszpécserei is állnak az érdeklődők rendelkezésére – közölte Pécsi Norbert Sándor.

Az ítéletidő és a havazás miatt lezárták a Normafát

A Normafa és a János-hegy térségében az ónos eső, majd a havazás következtében képződött vastag jégréteg miatt erdőlátogatási tilalmat rendelt el és lezárja a Normafát és parkolóját a XII. kerületi önkormányzat.

Az MTI-hez kedd este eljuttatott önkormányzati közlemény szerint az intézkedés visszavonásig érvényes. Azt írták: a Normafán este az ónos eső után havazás kezdődött, a magasabban fekvő részeken az ágakra mintegy egy centiméter vastag jégréteg rakódott. Egy-egy nagyobb ág leszakadt, az Erzsébet-kilátóhoz vezető útra fa dőlt.

Kiemelték: ágak szakadhatnak le, fák dőlhetnek ki, így az ott-tartózkodás rendkívül veszélyessé vált.

A János-hegy környékén a legveszélyesebb a helyzet – írták.

A gyalogos- és kerékpárutakat belépési tilalmat jelző szalagokkal zárják le – közölte az önkormányzat, amely mindenkitől azt kéri: saját biztonságuk érdekében a korlátozás feloldásáig ne látogassák a Normafát.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ónos eső veszélye miatt szerdára is elsőfokú figyelmeztetést adott ki Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére.

Felkészült a sarki hidegre a gázszolgáltató is

Biztosított a hazai földgázellátás, a következő hideg napok alatt sem valószínűsíthető olyan helyzet, ami az ellátásbiztonságot veszélyeztetné – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerdán az MTI kérdésére.

A hivatal hangsúlyozta, hogy a földgázellátás több forrásból biztosított: importból, a földgáztárolókban a nyári időszakban elhelyezett készletekből és a hazai termelésből; ezek folyamatosan elérhetők.

A február 7-i adatok szerint a magyarországi földgáztárolókban 4,17 milliárd köbméter gáz van, a töltöttség 65,9 százalékos. Az elmúlt évek kiértékelése alapján a földgázfelhasználásban az importforrás az elsődleges, 70 százalék körüli. Mintegy 20 százalék a tárolóból kinyert gáz, ami eredetileg szintén importforrás, a hazai termelés pedig 10 százalék körüli arányt tesz ki – jelezte a MEKH.

Az átlagos téli fogyasztás napi negyven-ötven millió köbméter szokott lenni, ennek nagyjából a fele lakossági, a másik fele ipari felhasználásra megy. Az eddigi téli felhasználás átlagos az utóbbi néhány évvel összevetve – közölte a hivatal.

Hatalmas havazást várnak Moszkvában

Akár újabb rekordot is elérhet négy nap múlva a hóvastagság Moszkvában, ahol csütörtöktől napokig tartó intenzív havazás kezdődhet. A meteorológiai előrejelzések szerint akár 50-55 cm hó is hullhat – közölte az Origo.

hirado.hu . MTI