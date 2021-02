Hideg idő - Segít a hajléktalanokon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

2021. február 11. 11:42

Meleg étellel és vitaminokkal segít a rendkívüli hideg időben a hajléktalanokon a Magyar máltai Szeretetszolgálat, a karitatív szervezet intézményeiben férőhelyhiány miatt senkit nem utasítanak el - közölte a szolgálat csütörtökön az MTI-vel.

Szükség esetén új krízisférőhelyeket alakítanak ki, és megerősített utcai szolgálat gondoskodik az utcán éjszakázó rászorulókról. Az átázott ruhájú emberekhez a diszpécserközpontokban hívhatnak segítséget a járókelők - írták.

A szeretetszolgálat közleményében hozzátette: Budapesten a 450 férőhely mellett a vörös kód riasztás idején további 50 ember fogadására alkalmas krízisszállást nyitnak meg, szükség esetén az előző évekhez hasonlóan a szervezet országos központjában is krízisszállót alakítanak ki. A koronavírus-fertőzés miatt karanténba kerülő emberek számára létrehozott izolációs rész továbbra is fogadja azokat a hajléktalanokat, akiknek nincs hol tölteni a kéthetes karantént. A nappali melegedőkben meghosszabbított nyitva tartással várják a rászorulókat, ahol lehetőségük van ügyintézésre, főzésre, mosásra, valamint maszkot és vitaminokat is kérhetnek a szociális munkásoktól.

A szervezet az ország 12 városában 64 ellátó intézményben gondoskodik hajléktalan emberekről. A szeretetszolgálat az elérhető férőhelyekről tájékoztatja a társszervezeteket azért, hogy szükség esetén a legrövidebb időn belül szállást találjanak a rászorulóknak. A rendkívüli hidegben megerősített utcai szolgálattal látogatják a hajléktalanokat, arra kérik őket, hogy fogadják el az intézményi ellátást, és töltsék fedett helyen az éjszakát.

Veszprémben a teajárat hetente három alkalommal a város hét helyszínét érintve várja a hajléktalan embereket, forró teát, szendvicset és az Élelmiszerbank együttműködésével pékárut, gyümölcsöt oszt. A szolgálatot alkalmanként mintegy hatvan ember veszi igénybe, a leghidegebb napokon akár többen is.

Pécsen, a belvárosban működő Szolgáló Szeretet Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője reggel 8 és délután 4 között van nyitva, de az, akinek nincs hová mennie, az éjszakát is ott töltheti. A melegedőben a hideg időre készülve több teát és ételt készítenek, van főzési lehetőség, és az élelem mellett minden betérő C- és D vitamint kap.

Kecskeméten is vitaminokkal, gyümölccsel egészítik ki a napközbeni ellátást, a népkonyhában a koronavírus-járvány miatt áttértek a dobozos ételkiadásra, de korlátozott számban helyben fogyasztásra is van lehetőség.

A szeretetszolgálat miskolci népkonyháján hétköznaponként 150 adag meleg étel készül, amelyet a járványhelyzet miatt ételhordókban adagolnak ki a negatív tüdőszűrő lelettel érkező, rászoruló embereknek. A vörös kód idejére a Máltai Szeretetszolgálat miskolci átmeneti szállóján is kialakították azt a helyet, ahol elkülönítve lehet elszállásolni az éjszakára menedéket kérőket. Ezt a lehetőséget nemcsak hajléktalanok veszik igénybe, hanem a Miskolc környékén, fűtetlen házakban élők is.

A hajléktalanokat ellátó diszpécserszolgálatok a nap 24 órájában várják a segítségkérő hívásokat, Budapesten a 06 1/338-41-86 telefonszámon, a regionális központok telefonszámai megtalálhatók a www.maltai.hu honlapon.

MTI