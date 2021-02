Berlinale - Két magyar filmet is meghívtak a fesztivál versenyprogramjába

2021. február 11. 12:26

Két magyar filmet, Fliegauf Bence Rengeteg 2 című alkotását és Nagy Dénes Természetes fény című munkáját is meghívták a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) idei nagyjátékfilmes versenyprogramjába, amelyben 15 filmet mutatnak be - jelentették be a szervezők csütörtökön Berlinben.

A világ legnagyobb filmes közönségfesztiváljának 71 éves történetében először szerepel egyszerre két magyar munka a legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medvékért versenyző alkotások között.

Carlo Chatrian művészeti igazgató Fliegauf Bence munkájáról kiemelte, hogy előzményfilmje, a Rengeteg a legnagyobb felfedezések egyike volt a 2004-es Berlinale Forum nevű szekciójában, és a rendező csaknem két évtized után egy még inkább lenyűgöző folytatással tér vissza.

Nagy Dénes első mozifilmjéről hangsúlyozta, hogy a rendező eredeti megközelítéssel foglalkozik az egyik leggyakrabban tárgyalt történelmi témával, a második világháborúval.

A Berlinale versenyprogramjából általában véve az tűnik ki, hogy a filmkészítők megpróbálnak erőt meríteni az élet számos területét felforgató világjárvány révén kialakult helyzetből és igyekeznek mélyen személyes alkotásokat készíteni - mondta Carlo Chatrian. Hozzátette: az utóbbi évekhez képest kevesebb filmet válogattak be a programba, amely azonban tartalmilag és formailag is "nagyon sűrű".

A versenyfilmek fontos társadalmi, politikai kérdéseket dolgoznak fel, bemutatják "az új világot, amelyben élünk". A tartalmi sokszínűségre pedig jellemző, hogy a mezőnyben a többi között mesefilm, sci-fi, történelmi film és regényadaptáció is szerepel - fejtette ki a fesztivál művészeti igazgatója.

Valamennyi munkának a szemlén lesz a világpremierje. Nagy Dénes mellett a világhírű német színész, Daniel Brühl is első nagyjátékfilmmel - a Nebenan (A szomszédban) című rendezéssel - jelentkezik. A versenyfilmek révén 16 ország jelenik meg a Berlinale legfontosabb szekciójában. Magyarország mellett csak Németország és Franciaország szerepel egynél több filmmel.

Az elismerésekről döntő nemzetközi zsűrit az Arany Medvével az utóbbi években díjazott művészek közül válogatták ki. Meghívták a testületbe Enyedi Ildikót is, aki 2017-ben vitte el a fődíjat Testről és lélekről című filmjével.

A koronavírus-járvány miatt idén két részre bontják a fesztivált. Elsőként, március 1-jétől 5-ig megtartják online formátumban a Berlinale szakmai kísérőrendezvényeit, vagyis filmipari vásárát (European Film Market - EFM), koprodukciós vásárát (Berlinale Co-Production Market), produkciós vásárát (World Cinema Fund) és a feltörekvő tehetségek bemutatkozására szervezett fórumát (Berlinale Talents).

Ezekben a napokban dolgoznak az egyes szekciók díjairól döntő zsűrik is. Döntéseiket is ismertetik majd, de a díjakat csak a fesztivál második, nyári szakaszában adják át. Ez a tervek szerint júniusban lesz, és a nagyközönségnek szervezett filmszínházi és kertmozis vetítések százaiból, sztárok felvonulásából, megnyitó ünnepségből és díjátadó gálákból áll majd, ha a járványhelyzet megengedi.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. Éves költségvetése nagyjából 25 millió euró (8 milliárd forint), fő finanszírozója a német szövetségi kormány.

MTI