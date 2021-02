Hazugsággal vádolja a szocialista Ujhelyi István Gulyás Gergelyt

2021. február 11. 15:58

Hazugsággal vádolta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert csütörtökön a szocialista Ujhelyi István, aki megerősítette korábbi állítását: a magyar kormány úgy kifogásolja a koronavírus elleni vakcinák uniós beszerzését, hogy maga is aktív része volt a folyamatnak.

Az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében arra reagált, hogy a Gulyás Gergely a nap folyamán tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, annak idején a szocialisták Moszkvát nem merték szidni, most Brüsszel az, amely semmilyen kritikával nem illethető. Maga az Európai Bizottság (EB) elnöke ismerte be, hogy nem készültek fel kellőképpen a vakcinabeszerzésekre - mutatott rá.

Ujhelyi István azt írta, Gulyás Gergely a sajtótájékoztatóján több alkalommal is hazudott, ugyan azt állította, hogy a közös vakcinabeszerzésre felállított uniós irányítóbizottság csak egy tájékoztató testület volt, ahol érdemi döntések nem születtek, ezzel szemben a valóság az, hogy a testületnek érdemi beleszólása volt a folyamatokba.

Az irányítóbizottság vitatta meg a vakcinákkal kapcsolatos előzetes beszerzési megállapodásokat, így a magyar kormány által a testületbe delegált képviselőnek - Szócska Miklós volt államtitkárnak - felülvizsgálati lehetősége volt ebben a kérdésben is - mondta az EB tájékoztatására hivatkozva.

Az EP-képviselő közölte, sohasem állította, hogy az uniós közbeszerzés hibáktól mentes és csak a magyar kormány tehető felelőssé a logisztikai hiányosságokért. Arra mutatott rá - folytatta - , hogy a magyar kormány elferdíti el a valóságot annak tagadásával, hogy aktív részese volt a közös beszerzésnek.

Kitért arra, hogy a Fidesz úgy kritizálja az oltóanyagok leszállításának lassúságát, hogy közben pontosan tudja: a vakcinák mikorra várhatóak. Felidézte Orbán Viktor tavaly novemberi, a köztévének adott interjúját, ahol a miniszterelnök azt mondta: "az Európából történő tömeges szállítás időpontja áprilisnál hamarabb nem várható."

Az ellenzéki politikus megjegyezte azt is, hogy számtalan alkalommal kritizálta az Európai Unió működését és számos gyakorlatát, például nem támogatta a Fidesz által most kritizált Ursula von der Leyen bizottsági elnöki kinevezését, mert nem értett egyet azzal, hogy személyéről a tagállami kormányfők döntöttek zárt ajtók mögött.

Ujhelyi István kikérte magának, hogy a miniszter "nem is annyira burkoltan lehazaárulózta".

MTI